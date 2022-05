A TV2 műsorvezetője kivirult új párja mellett, állítása szerint Gyarmati Gábor mellett újra megtalálta önmagát, és újra aktivizálódtak benne azok az energiák, amikről azt hitte, már rég kihunytak. A Borsnak korábban elárulta: szívesen belevágnának egy új, közös vállalkozásba is.

„Lakásfelújítással szeretnénk foglalkozni, de nem a megszokott módon. Amikor és ahol csak lehet, újrahasznosítható, mások által már kidobott anyagokat használnánk és a kétkezi munkákat főleg nők végeznék. (…) Azért, mert szerintem alig akad olyan feladat, amit egy nő ne tudna megcsinálni” – vallotta be Marsi Anikó, aki már bele is kezdett a munkálatokba. A TikTok-on is követhetik a kíváncsi nézők!

Forrás: TikTok / Marsi Anikó

A szemfüles követők pedig máris találgatni kezdtek, de nem arról, hogy melyik sarokban milyen váza lesz, vagy hova kerül az új karnis, hanem bizony azt találgatják, vajon mikor lesz esküvő - írja a Ripost.

Néhányan úgy vélik ugyanis, hogy Marsi Anikó kezén eljegyzési gyűrű van.