A 20 perc őszintén műsor keretén belül hazugságvizsgálóra kötötték Rubint Rékát. A poligráfnak köszönhetően esélye sem volt a fitnesznagyasszonynak kikerülni a néha igencsak kemény kérdéseket. Arra a kérdésre például, hogy szokott-e magányosan sírni, hogy más ne lássa, igennel felelt, mint ahogy arra a kérdésre is, tartott-e edzést súlyos betegen is. Bevallotta: meg kell halnia, hogy lemondjon egy felkérést. Később igennel válaszolt arra is, hogy szívesebben tartana egy egy hónapos edzőtábort, minthogy ugyanennyi időt pihenjen, így amikor rákérdeztek arra, munkamániás-e, kérdés sem férhetett hozzá, hogy erre a kérdésre is igen lesz a válasz.

A teszt kiértékelése során kiderült: bizony annál a kérdésnél, hogy gyakran fojtja-e el a fájdalmát, hogy másokat kíméljen, kilengett a mutató, ami azt jelzi, ez a kérdés mélyen érintette Rékát.

– Volt olyan élethelyzet, mint Norbi szívműtéte, amikor a gyerekek még picik voltak, én pedig tudtam, Norbinak milyen nagy szüksége van az én életenergiámra. Akkor olyan mennyiségben kapta az antibiotikumot, hogy nagyon lefogyott, szinte kihullott a szemöldöke, a nyelvén nem volt bőr, nem tudott felállni, ezért tolókocsiban tologattam a kórházban. Akkoriban minden nap elmentem futni, és ott üvöltve sírtam. Akkor például nem adtam ki magamból a fájdalmat, csak amikor egyedül voltam

– idézte fel Rubint Réka múltjuk egyik drámai időszakát.

Mint elárulta: szülei halálánál már ki merte, ki tudta adni a fájdalmát magából mások előtt is. Azóta a gyermekeinek is azt mondja: merjenek sírni és ne fojtsák magukba a fájdalmukat, könnyeiket.

Nehezen birkózik meg édesapja elvesztésével

Réka azt is felfedte: édesapja elvesztése volt az, ami rendkívül mélyen érintette.

– Apukámat nagyon nehezen tudtam elfogadni, hogy elment, mert ő volt az, akihez mindig fordulhattam, akiről tudtam, hogy ha felhívom, ő meg fogja oldani. Mikor az édesapámat elveszítettem, én magam is elvesztem egy kicsit – magyarázta, hozzátéve: úgy érzi, neki nem volt elég ideje visszaadni azt a sok mindent a szüleinek, amit kapott tőlük - idézi a Bors a műsorban elhangzottakat.

Többször menekült meg a halál markából

Rubint Réka azt is elárulta: többször volt halálközeli élménye.

– Az egyik ilyen volt, amikor egy tüdőgyulladást félrekezeltek, és leszakadt a bal tüdőm. Majdnem összeomlott a keringésem, kaptam egy szív-belhártya gyulladást ezzel egyidőben. Egy hétig voltam egy vákuumgépen, amivel kiszívták a területről a váladékot. Húzós volt – mesélte a 16 évvel ezelőtti drámát.