A tavaly januári polgári esküvő után hamarosan templomban is kimondhatja egymásnak a boldogító igent Dér Heni és párja, Bakos Gergő. Mint ismert, az énekesnő terhesen házasodott, ráadásul a ceremónián szülei sem tudtak ott lenni.

„A pandémia kellős közepén tartottuk meg a polgárit. Már nagyon nagy pocakom volt. Heten vagy nyolcan voltunk ott, a szüleim nélkül, mert az utolsó pillanatban elkapták a vírust és covidosan, a konyhában ülve, videocseten keresztül nézték, ahogy minket összeadnak. Meghatódom azon is, amikor nézem…” – mesélte a Creator TV Az én utam című műsorában Dér Heni.

Az énekesnő a nézőknek megmutatta azt a vajdasági települést, Csantavért, ahol felnőtt.

Ha valamit meg kéne mutatnom Csantavérből, akkor elsőként a templomot emelném ki. Vajdaságban van egy olyan hagyomány, és ez egy pici álmom, ha lány van a családban, akkor a hagyomány szerint a lány falujában illik a templomi esküvőt megtartani– fogalmazott a műsorban az énekesnő.

Támogatom! De csak ha örök életre szól, tudod. Amit itt megfogadunk, az örök– mondta Bakos Gergő.

Dér Heni örömében csak annyit mondott: Nem zárkózik el tőle!

Megmutatta lassan egyéves kisfiát

A műsorban többször feltűnik Dér Heni kisfia, a lassan egyéves Bendegúz is. Az énekesnő az anyasággal kapcsolatban elmondta, azzal egy teljesen új dimenzió nyílt meg az életében.

Így hogy most már egy család vagyunk, feleség, gyerek… ezek olyan dolgok, amik prioritást élveznek és én ezt érzem Henin is, hogy nála is ezek, amik előtérbe kerültek– fogalmazott Heni férje.

Kisfiukról elmondta, rengeteget mosolyog, és ez olyan pozitív löketet ad nekik, hogy bármilyen problémájuk van az életben, az eltörpül mellette.

Első a család! Jobbat nem is kívánhatnék magamnak. De! Egy kishúgit– mondta az énekesnő a Bors cikke szerint.