Rózsaszínre festtette a haját Majoros Hajnalka, aki új külsőjét férjével közös fotókon mutatta meg a rajongóinak Instagramon - szúrta ki a Bors.

A képekhez viccesen azt írta:

Amikor a Marvel és a DC összefog egy nemes cél érdekében. Batman egyik legnagyobb véreskezű ellensége, Harley Quinn mára lenyugodott, családanya lett, aki Tony Starkot is megszelídítette. Persze, a berozsdásodott láncfűrész ott lapul a szekrény aljában, reméljük nem lesz szükség a használatára. Nyílván ezt Tony is tudja, nincs is női asszisztense…



A bejegyzést elárasztották a kommentek, a sztárpárért mindenki odáig van.

Legszebb, legvagányabb Páros



- írta egy hozzászóló.

Egy másik úgy fogalmazott:

aztán egy nagyon össze illő páros vagytok. Öröm rátok nézni.

Többen viszont Hajni külsőjét dicsérik:

Hajni milyen szép vagy... bomba nő



- fogalmazott egy kommentelő.

Volt, aki pedig az új hajszínére írta, hogy nagyon jó.