Vérzik a szívem, amikor a híradóban látom a háború elől menekülő, kiszolgáltatott embereket.Sírva fakadtam, amikor azt láttam, hogy anyák, csöpp gyerekekkel a karjukon lépik át a határt és kérnek segítséget Magyarországon – kezdte a Borsnak Zsolti gazda, aki a határ látogatás előtt Hajdúhadházra sietett, ahol egy Ukrajnából menekült 15 fős roma család kapott menedéket a Roma Misszió helyi szervezetétől.

Forrás: Szabolcs László

– Pár napja értesültem róla, hogy öt menekült asszonyt és tíz kisgyermeket szállásoltak el Hajdúhadházon, így most az első utunk oda vezet édesapámmal. A ma hajnalban levágott disznó felét odavisszük és kapnak tartós élelmiszereket, tisztító és tisztálkodási szereket, illetve rengeteg gyerekruhát is, hiszen gyakorlatilag egy-egy táskával érkezett a család - magyarázta Gáspár Zsolt, miközben segítőivel telepakolta a teherautót és a saját kocsija csomagterét is adományokkal.