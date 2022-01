Bangó Margit február 12-én a Papp László Budapest Sportarénában tartja utolsó nagykoncertjét: mint mondta, esze ágában sincs végleg visszavonulni, de több komoly műtéten van túl, már érzi magán az idő múlását.

Az énekesnő elárulta utolsó kívánságát is a Hot! magazinnak: "Talán meg sem érdemlem azt a sok jót, ami megadatott, hiszen bennem is van rossz, az igazamért vérig menő, igazi Kos vagyok. De az Isten valamiért kiválasztott. Most is hozzá fohászkodom: adjon nekem hosszú életet, hogy meglássam, lesz valaki a családból, aki továbbviszi az örökségemet."

A Kossuth-díjas művésznő kalandos életét a sors eddig is számos feladattal nehezítette, ráadásul élete legnagyobb és talán utolsó kívánsága még beteljesületlen.

A legszebb lenne a színpadon meghalni!

- árulta el Bangó Margit a Bors találata szerint.