Terítékre került ismét Skócia függetlensége

A skót miniszterelnök szerint Skócia „elkerülhetetlenül” független ország lesz, és ennek valószínűségét a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) is erősíti.

Nicola Sturgeon, aki vasárnap, a Skóciát kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) éves kongresszusának nyitónapján nyilatkozott a BBC közszolgálati televíziónak, kijelentette: a Brexit-folyamat nagyon erőteljesen kihangsúlyozza azt a demokratikus deficitet, amely annak nyomán alakult ki, hogy a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazáson országos átlagban a résztvevők 51,9 százaléka a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt.

Arra a riporteri kérdésre, hogy ennek alapján a Brexit „csaknem elkerülhetetlenné” tette-e Skócia függetlenné válását, Nicola Sturgeon úgy fogalmazott: véleménye általánosságban is az, hogy Skócia függetlenné válik, de „ha azt kéri tőlem, hogy használjam az ‘elkerülhetetlenül’ kifejezést, akkor használhatom ezt is”.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A skót miniszterelnök a 2016-os EU-referendum óta többször is kilátásba helyezte, hogy Skóciában újabb népszavazást tartanak a függetlenségről, mert Skóciát – Sturgeon visszatérő érvelése szerint – nem lehet akarata ellenére „kirángatni” az Európai Unióból.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.

A The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lap skóciai kiadásának megbízásából készült friss felmérés ugyanakkor arra vall, hogy a Brexit „karnyújtásnyi közelségbe” hozhatja a függetlenségpártiak többségbe kerülését, különösen akkor, ha Nagy-Britannia úgy lép ki az Európai Unióból, hogy nem sikerül megállapodásra jutnia az EU-val a Brexit utáni kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok feltételrendszeréről.

A Panelbase közvélemény-kutató cég által 1024 fős skót választói minta bevonásával elvégzett vizsgálat kimutatta, hogy jelenleg a skótok 44 százaléka támogatja, 56 százalék ellenzi Skócia elszakadását Nagy-Britanniától.

A felmérés szerint azonban ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül távozna az EU-ból, a függetlenséget pártoló skótok aránya 48 százalékra emelkedne, az elszakadást ellenzőké 52 százalékra csökkenne.

Egy másik vizsgálat azonban, amely a The Sun on Sunday című országos tömeglap skóciai kiadása és a The Sunday Herald című vasárnapi skót lap megbízásából készült, azt mutatja, hogy megállapodás nélküli Brexit esetén a skótok 52 százaléka támogatná a függetlenné válást.

A Survation közvélemény-kutató által 1013 skót választó megkérdezésével készített felmérés szerint abban az esetben is 50 százalékra emelkedne a Skócia elszakadását pártolók tábora, ha megállapodás születik London és az EU között a Brexit utáni kapcsolatrendszerről.

A skót fővárosban, Edinburghban szombaton, az SNP kongresszusának előestéjén a szervezők becslése szerint 100 ezren tüntettek a függetlenségért. A 2014-es skóciai népszavazás óta ez volt a legnagyobb függetlenségpárti megmozdulás.

Nicola Sturgeon a vasárnapi BBC-interjúban mindazonáltal kijelentette: jóllehet a felmérések előrelépésről tanúskodnak, még mindig dolgozni kell a többség meggyőzéséért arról, hogy Skócia számára a függetlenség jelenti a lehetséges legjobb jövőt.

Hozzátette: az újabb függetlenségi népszavazás kiírásának és időzítésének ügyében elfoglalt álláspontját a Brexit-tárgyalások lezárulása után véglegesíti.