Itt a sültcsirke-illatú tűzifa

A KFC tűzifájának a „11 Herbs & Spices Firelog„ nevet adták. A cégnél nem titkolják, hogy az a céljuk ezzel a nem mindennapi termékkel, hogy a kandallóhoz vagy a kályhához ”vonzzák„ a helyiségben tartózkodókat – és így valószínűleg serkentsék az ”elcsábított„ fogyasztók sültcsirke-vásárlását. Minderről az Origo számolt be a Fox News cikke nyomán.

Introducing the 11 Herbs & Spices Firelog from Enviro-Log®, the best way to make a fire smell less like fire and more like fried chicken. Get yours today at https://t.co/u2baCmHQYF. pic.twitter.com/y4TRf4cqQs

— KFC (@kfc) December 13, 2018