Hamar vége szakadhat a hozamralinak

Jelentősen, 17-ről 11 ezermilliárd dollárra csökkent decemberre a negatív hozamú kötvényállomány.

Féléves csúcsra pörögtek a főbb kötvénypiaci hozamok a négy hónapja tartó eladási hullámban, de elemzők szerint nem lesz hosszú életű a hozamrali – írja a Világgazdaság.

Folytatódik az év elején a tavalyi kötvénypiaci eladási hullám, a nagyobb gazdaságok hozamai bő féléves csúcsra futottak csütörtökre. A tízéves német állampapír referenciahozama mínusz 0,2 százalék fölé – a tavaly májusi szintekre – kapaszkodott. A francia államkötvény hozama már egy hónapja tartózkodik a pozitív tartományban, a csütörtöki 0,12 százalék hathavi csúcs.

Az Egyesült Királyság kötvénypiacán is tart az eladási hullám, a csütörtöki 0,84 százalékos tízéves hozam az elmúlt fél évben a legmagasabb. A jelenség a tengerentúlon is látszik: a tízéves amerikai papír hozama csütörtökön 1,9 százalék fölött állt, vagyis öthavi csúcson.

A kötvénypiaci eladások hátterében főleg az áll, hogy érdemben csökkentek tavaly nyár óta a kockázatok:

egyre közelebb a kereskedelmi megállapodás, jelentősen apadtak a recessziós félelmek, és célegyenesbe érkezhet a Brexit is.

Emellett emelkednek az üzleti bizalmi és hangulatindexek az euróövezetben és az Egyesült Államokban is, jelezve, hogy a kereskedők optimistábbak, mint tavaly. Az év végi hozamraliban természetesen szerepet játszott az is, hogy a karácsonyi időszak alacsony forgalmában kisebb ügyletek is nagyobb mozgásokat okoztak a kötvényárfolyamokban.

Tavaly a borús kilátások és a geopolitikai kockázatok miatt a befektetők a biztonságos adósságpapírok piacára menekültek, augusztusra mindenkori rekordra, 17 ezermilliárd dollárra pörgetve a negatív hozamú államkötvény-állományt.

A Bloomberg adatai szerint azonban ez az állomány december végére 11 ezermilliárd dollárra csökkent.

Elemzők szerint ugyanakkor valószínűtlen, hogy hosszú életű lenne a rali. Jan von Gerich, a Nordea szakértője úgy véli, nem biztos, hogy az idei első negyedévben optimizmusra okot adó makroadatok érkeznek az euróövezetből, a nagyobb jegybankok pedig ismét megerősíthetik galamblelkű hozzáállásukat, ez pedig elsöpörheti az eddigi emelkedést.