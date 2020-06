A lengyár jövője is szóba került a járvány utáni első, komáromi testületin

Fejlesztési célú hitelt vesz fel az önkormányzat a folyamatban lévő beruházások befejezésére.

A koronavírus elleni védekezésre létrehozott védelmi alapban jelenleg 27 millió forint van – jelentette be kedden dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere a veszélyhelyzet utáni első képviselő-testületi ülésen. A város vezetője tájékoztatott arról is, hogy a közterületeket, játszótereket a továbbiakban is fertőtlenítik, létszámkorlátozással szeretnék megnyitni a művelődési házakat is. Az ügyfeleket a hivatalban arra kérik, viseljenek maszkot. Arról is beszámolt, az ipari park cégeinél – pár kivételtől eltekintve – nem várható nagy visszaesés.

Dr. Konczer Erik önkormányzati képviselő úgy vélte, a gépjárműadó megvonása, valamint az, hogy a cégeknek nem kötelező még az idei évben befizetniük az iparűzési adót, rosszul érintheti majd az önkormányzat költségvetését. Azzal sem értett egyet, hogy a bölcsődei és óvodai dolgozók bérét a veszélyhelyzet alatt csökkentették.

Dr. Molnár Attila válaszában kiemelte: nem bér, hanem munkaidő csökkentést rendeltek el, de az elmaradt összegeket már a júliusi bérrel visszakapják a dolgozók. A másik felvetésre azt reagálta, a nehéz helyzetben társadalmi felelősségvállalás is szükséges, valamint szerinte, a jelen kormányzati előterjesztés alapján még így is jobban fog járni az önkormányzat a juttatásokat tekintve.

Lengyár

Dr. Konczer Erik felvetette lakossági megkeresések alapján, hogy a nemrégiben bezárt lengyárnak valamilyen formában emléket állíthatnának. Dr. Molnár Attila azt mondta, szeretné, ha a lengyár területén egy új városközpont alakulhatna ki, kulturális létesítményekkel, zöldfelülettel, ennek érdekében megbeszélések is folynak, de a szeptemberi adóbevételeket meg kell várni a tervezéssel. Támogatta azt is, hogy például a gyár tornya műemlékként megmaradjon.

További részletek a 24 Óra júnis 24-i számában.