Volt miről beszélni az adófórumon

Hagyomány, hogy az aktuális adóváltozásokról a megyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szakemberei tartanak tájékoztatót év elején. A keddi szakmai napon délelőtt a tatabányai, délután az esztergomi székházban hallgathatták meg az érdeklődők az előadásokat.

A megyeszékhelyen dr. Ladosné Kelemen Éva, a NAV megyei igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a vállalkozások már az összes ügyük több mint 80 százalékát elektronikus úton intézik. Továbblépést jelent idén, hogy az egyéni vállalkozók bevallását is elkészíti a NAV, ha kérik. A bevallás azonban csak az érintett személy jóváhagyása után lép érvénybe.

Harmat Ferencné osztályvezető, valamint kollégái, Nemesné Mészáros Erika és Wünsch József ügyintéző is a változásokat sorolták. Érdemes áttanulmányozni a törvényt, hogyan alakul az adómentes bevételek köre, valamint támogatások esetében nem csak a közvetlen teljesítést, hanem minden pályázati cél megvalósulását ellenőrzik.

A legnagyobb visszhangja a béren kívüli juttatások körében végbement szűkítésnek volt. A közszférában az éves keretösszeg 200 ezer, a magánszférában 450 ezer forint, a SZÉP Kártya megmaradt. Számos eddigi cafetéria-juttatás adója olyan 2019-től, mintha bérként fizetnék.

Az előadások anyaga hozzáférhető lesz a www.kemkik.hu-n. Javasolták azt is a szakemberek, hogy a NAV honlapjáról is próbáljanak meg tájékozódni a részletekről. Célszerű olvasni itt az információs füzeteket, illetve a gyakran ismételt kérdések rovatot böngészve is találhatóak válaszok.

A tatabányai telt házas rendezvény után Esztergomban is hasonló érdeklődés fogadta az előadókat. Itt dr. Szerencsés László, a kamara elnöke köszöntőjében kijelentette, hogy a kamara kiemelt értéknek tartja a tiszta ás átlátható gazdasági viszonyokat, az egyenlő feltételek mellett zajló, tisztességes piaci verseny meglétét. A törvény által kötelező feladatok mellett elsődlegesnek tekintik, hogy képviseljék a vállalkozók érdekeit, valamint közvetítsenek a gazdaság és az állam intézményei között.

– Azért rendezzünk meg évről-évre ezt a fórumot, mert a vállalkozók érdekét szolgálja, hogy tisztában legyenek az őket érintő adószabályokkal, a biztosabb üzletmenet érdekében be tudják tervezni az ezzel kapcsolatos kiadásokat és nyugodt légkörben, kellemetlen meglepetések nélkül dolgozhassanak – mondta a kamara elnöke.