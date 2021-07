Megbecsülik magukat a vendégmunkások nálunk, még több indonéz jöhet Tatára

A következő időszakban az ország és a gazdaság versenyképességének egyik kulcsa a vendégmunka hatékony és kontrollált „becsatornázása” lehet, állítja Juhász Csongor, a Prohumán Kft. ügyvezetője. Megkérdeztünk több megyei céget is, náluk milyen most a helyzet.

Ezt ne hagyja ki! Kicsinyes bosszú: Karácsony nem engedélyezi a Lánchíd fényfestését

A magyar gazdaság visszarendeződése a vártnál gyorsabban és nagyon dinamikusan zajlik. Még ha lehetnek is megtorpanások, akkor is látni kell, hogy évek óta több ezer álláshely betöltetlen, és ez most sem fog változni. Persze mindenkinek az lenne a legjobb, ha ezt belföldről tudnánk feltölteni, hiszen a külföldi munkaerő megtalálása, ideutaztatása, bevonása, betanítása, lakhatási költségei jelentősen meghaladják a magyar dolgozóra jutó költségeket – ám sok területen nincs más lehetőség.

Harcolnak a vendégmunkások „kegyeiért”

Egyrészt az országon belül is szinte harcolni kell az ukrán, szerb, román és szlovák dolgozókért, másrészt a csábításban nemzetközi szinten vetélytárs­nak számít Lengyelország és Csehország. Az újrainduló szállodák és éttermek, valamint a balatoni szezon ezres-tízezres nagyságrendben szívja vissza a munkaerőt, így azok a vállalatok, amelyek az időlegesen munka nélkül maradó vendéglátósokkal oldották meg igényüket, most hoppon maradhatnak a vendégmunka nélkül. Ennek jeleit már most látjuk.

Dél-koreai és indonéz munkások is jönnek az anyacégeken keresztül

Megyénkben már jóval meghaladja az ezret is a Dél-Koreából érkező munkavállalók száma. Ők nyilván nem munkaközvetítőkön keresztül érkeznek, hanem az anyacégek „delegálják” őket. A legtöbben Komáromban vannak – az SK Innovation leányvállalatainál –, de sokan dolgoznak a megyeszékhely melletti ipari parkban is a Soulbrain és a Volta Energy Solutions Hungary „kötelékében”. A közös a négy dinamikusan növekvő cégben, hogy az autóiparhoz, azon belül az elektromos gépjárművek akkumulátoraihoz köthető a tevékenységük.

Az esztergomi Magyar Suzuki Zrt. 2800 munkavállalójából 600 a Szlovákiából érkező, akiknek többsége magyar ajkú, tudtuk meg Bonnár-Csonka Zsuzsanna kommunikációs vezetőtől. Lehetőség szerint a nyitott pozíciókat a régióban élő és/vagy magyar ajkú jelentkezőkkel töltik be a jövőben is. A hűtés- és klímatechnikai berendezéseket gyártó Güntner-Tata Kft.-nél 130 vendégmunkás dolgozik, válaszolta kérdésünkre Pintér Judit HR-menedzser. Éppen fele-fele arányban Indonéziából, illetve Ukrajnából jöttek a vizek városába. A távoli ázsiai ország dolgozói főállásúak – ott is van a Güntner Csoportnak gyára –, várhatóan bővül a számuk. A szomszédos országból úgynevezett bérelt munkaerő van Tatán.

Az AGC Glass Hungary Kft.-nél félszáz körüli az Ukrajnából érkező vendégmunkások száma. Gíber Mihály HR-igazgató elmondta, hogy közülük többen kárpátaljai magyarok, kettős állampolgárok. Munkaközvetítő iroda közvetítésével jöttek az autóüveggyárba, a Tatabánya-Környe Ipari Parkba. Motiváltak, szívesen vállalják a túlórázást. A magyar tulajdonú tatabányai ASG Kft.-nél jelenleg 20-25 ukrán dolgozik, tudtuk meg Fülöp Gábor ügyvezető igazgatótól. Betanítják őket az adott munkára, és hosszú távon számítanak rájuk. – Ez egyfajta kényszermegoldás – tette hozzá. – Nyilván jobb lenne, ha találnánk helybelieket, de ez nagyon nehéz és bizonytalan.

Ukrán-magyar focimeccset is tudtak szervezni a vendégmunkásokkal

Megyénk egyik legjelentősebb cége a tatabányai székhelyű Sanmina-SCI Magyarország Kft. Mint megtudtuk, jelentős számban foglalkoztatnak határainkon túlról érkezetteket. – Nálunk az 1700 munkavállalóból mintegy 350 a külföldi, közülük sokan kettős állampolgárok – mondta dr. Hoffmann Károly ügyvezető igazgató.

– Többségük saját állományunkban van, ugyanakkor jelentős számban dolgoznak munkaerő-kölcsönzés keretében is. A külföldi dolgozók foglalkoztatása már több évre tekint vissza a cégnél, egyértelműen a helyi munkaerő egyre nehezebb elérhetőségét ellensúlyozza. A szlovákiai, szerbiai, romániai és ukrajnai munkavállalók motiváltan dolgoznak, mindenképpen hosszú távra tervezzük velük az együttműködést. Előfordulhat az elvándorlás is; a pótlásban, valamint a jövőben várható létszámnövekedés megvalósításában a magyarországi munkavállalók mellett rájuk is számítunk – tette hozzá.