A turbófeltöltők terén is élen áll a BorgWarner

Komárom-Esztergom megye autóipari beszállítói közül az egyik legnagyobb, a BorgWarner Oroszlány Kft. Jelenleg három gyárában több mint másfél ezer a munkavállalók száma. Bogár Attila ügyvezető igazgató elmondta, hogy a sokféle kihívás ellenére egyértelműen bizakodóak.

– Hogy hogyan sikerült az első félév? – kérdez vissza Bogár Attila. – A gyárkapukon túlra nézve először kiemelem, hogy feljutott az OSE férfi kosárlabdacsapata. Támogatjuk őket a továbbiakban is. Több száz dolgozónk jött vidáman dolgozni, mert továbbjutott a Fradi. A munkahelyükön elégedetten nézegették, hogy a zöld-fehér zóna azt jelenti, minden rendben. Kiemelt szerepet kap nálunk a sport. Olyan rendezvényeket támogatunk, mint az Ultra Balaton, a SPAR maraton vagy a 72 órás horgászverseny. Nyaranta a kollégák gyermekeinek BorgWarner Tábort szervezünk, ahol a kicsik változatos programokon vehetnek részt – részletezi.

A bevezetés után a gazdaság világába ugrottunk. Nyugat-Európában 2016-ban még 50 százalék körül volt az új gyártású autók közül a dízelesek aránya, tavaly már csak 30 százalék. Ez természetesen érintette a BorgWarnert is, de bajról szó sincs.

– Megvan nálunk a tér és a képesség a növekedésre – mondta az ügyvezető igazgató. – Figyeljük a változásokat, előkészülünk arra, hogy ezzel párhuzamosan mi is változtassunk. Ezt figyelembe véve egyre több olyan gyártósort alakítottunk ki, amelyeken a benzines és a hibrid autókhoz tudnak turbófeltöltőket készíteni. Persze nem egyszerű a dolog, nem megy egyik napról a másikra, sőt… Minden egyes motorhoz új fejlesztés kell, aminek az átfutási ideje nálunk két-három év is lehet. Ez azt jelenti, hogy ha ma kapunk valamilyen kérést, akkor a tömeggyártás 2021-ben vagy 2022-ben kezdődhet meg. Ezért is nehéz a tervezés.

Felkészültek

A felkészülés komplex folyamatához mindenkire szükség van. Megtudtuk, hogy a munkaerő-piaci csábítás érinti ugyan a BorgWarnert, de a dolgozók többsége elkötelezett, jó a hozzáállásuk a munkához, jó a csapatszellem. Ennek is köszönhető, hogy a világon piacvezető BorgWarner cégcsoporton belül 2019-ben is Magyarországon, Oroszlányban készül a legtöbb turbófeltöltő.

– Bonyolult ma a helyzet az autópiacon – mondja Bogár Attila. – Látványos volt a dízelbotrány, de szerintem túlságosan nagy hullámverést keltett. Hozzá kell tenni, hogy a károsanyag-kibocsátás mértékét és hatásait érdemes alaposabban, több szempontból megvizsgálni. Igaz ez az elektromos autókra is. Pillanatnyilag korlátozott a „hatósugaruk”, a hagyományosokhoz képest magas az áruk. A környezet szennyezése sem nagyságrendekkel kisebb: érdemes átgondolni a teljes láncolatot, az elhasznált akkumulátorok megsemmisítéséig.

Az oroszlányi BorgWarner Campus három oroszlányi gyára – a turbófeltöltőket, az erőátviteli egységeket és a kipufogó-alkatrészeket készítő üzem – felkészült a kihívásokra és megtalálják a válaszokat.

Saját dolgozóik mellett sok helyi szervezetet is segít a BorgWarner

A BorgWarner kiemelkedő feladatának tartja a közösségért felelős cselekvés szemléletét. A társadalmi felelősségvállalás keretein belül számos szervezetet segítenek. A cégcsoporton belül azok a gyáregységek, amelyek elérik az egymillió balesetmentes munkaórát, Safety Award díjat kapnak a BorgWarner elnökétől. Ezt az elismerést immáron hét alkalommal sikerült megszerezni Oroszlányban, 2012 óta folyamatosan.

A díjjal együtt az anyavállalat mindig 20 ezer dollárt is átutal a díjnyertesnek, amit jótékony célra fordítanak. Tavaly az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság, a József Attila Általános Iskola Alapítványa és a Ments Meg! Oroszlányi Állatvédő Egyesület kapott támogatást a cégtől. A rászorulók, azon belül a gyermekek éve volt 2018, ezért a fő támogatott az SOS Gyermekfalvak Alapítvány volt, ahogyan az előző két évben is.

Díjazzák a hűséget

Negyedik éve működik a Hűségkártya program, aminek automatikusan tagja lesz minden dolgozó, aki betölti egyéves munkaviszonyát. A kártya ingyenes horgászatot biztosít a környező tavakon, kedvezményt nyújt egyebek között éttermekben, fitnesztermekben, autómosókban, ruházati üzletekben, gyógyfürdőkben, a Fővárosi Nagycirkuszban vagy a Jászai Mari Színházban.

Egyéni kezdeményezés alapján tanulmányi szerződés keretén belül támogatják a munkatársak további fejlődését. Cégen belül különböző készségfejlesztéseket – nyelvtanfolyam, vezetőképzés, kommunikációs tréning – és funkcionális tréningeket valósítanak meg. Egészségmegőrző céllal az irodai munkatársak számára minden héten érkezik egy masszőr, a termelésben dolgozók pedig kineziológia tapaszt kaphatnak.

Jelentkezni lehet az olyan ingyenes vizsgálatokra is, mint az allergiavizsgálat, a melanomaszűrés, a látás- és prosztatavizsgálat vagy a nőgyógyászati rákszűrés. A tehetséggondozásra is figyelmet fordítanak, a Friss Diplomás Program keretében a végzett szakembereket három féléven keresztül foglalkoztatják.