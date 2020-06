Tatabányán pörög legjobban az ingatlanpiac a megyeszékhelyek közül

A szakemberek arra voltak kíváncsiak, hogy egy adott terület lakás­állományának mekkora része cserél gazdát, szintén egy meghatározott időintervallumon belül. Ebben a forgási sebesség segített nekik, ami nem csak a tranzakciószámok alapján értékeli az ország egyes településeit, vagy a főváros kerületeit, hanem a területi meglévő lakásállományt is figyelembe veszi.

Az 1 százalékos forgási sebesség azt jelenti, hogy az adott térség teljes lakóingatlan-állománya 100 év alatt cserélne gazdát. Így a különböző méretű településekről is el lehet dönteni, hogy mennyire népszerűek a vásárlók körében. Végül meglepő eredmény született: 8 fővárosi kerület mellett a Tatabányai járás az, ahol a legaktívabbak voltak a vásárlók.

Megyén belül kimagaslanak a megyeszékhelyek: 2,8 százalékos forgási sebességgel Tatabánya van az élen, míg a lista végén álló Zalaegerszeg és Szekszárd nem éri el az 1,6 százalékot. Az OTP Lakóingatlan Értéktérképe szerint egyébként Tatabányai, a Szolnoki, a Miskolci, a Veszprémi és a Debreceni járásban drágultak a legjobban az ingatlanárak.

A megyék rangsorában 2019-ben Fejér megye került az élre 1,6 százalékos forgási sebességgel, kicsivel megelőzve a hasonló piaci élénkségű Győr-Moson-Sopront, Baranyát, Komárom-Esztergomot és Veszprémet.

Megtorpanás

A szakember szerint már a koronavírus-járvány előtt érezhető volt az ingatlanárak kisebb mértékű csökkenése. De az elmúlt hónapok egyértelműen hatással voltak az ingatlanpiacra is, szinte minimálisra csökkent az adásvételek száma. Tatabánya térségében a lakások árai átlagosan 15 százalékkal csökkentek. A bankok is szigorították a hitelfelvétel feltételeit, illetve több önerőt kérnek, ez is lenyomta az árakat. Most az jár jól, aki készpénzért tud vásárolni, ők akár még többet is lealkudhatnak. A családi házaknál viszont még mindig nagy a kereslet, főleg a 25-30 millió forint közöttiekre.