Szijjártó Péter: Nem állnak le a pályázatok, támogatások

– Az autóipar meghatározó az országban és megyénkben egyaránt. A csaknem három hónapos egyértelmű válság után ön szerint milyen gyors lehet a kilábalás? Miben tudott és tud segítséget nyújtani a kormány ennek gyorsításához?

– Jelenleg a magyarországi ipari termelés és árbevétel csaknem egyharmadát az autóipar adja. A közvetlenül ebben a szektorban dolgozók száma eléri a 175 ezret és az exportunknak mintegy 27 százaléka köszönhető az autógyáraknak, valamint a kisebb-nagyobb beszállítóknak. Mindezek alapján természetes, hogy a kormány kiemelten kezeli a szektort és különféle támogatásokkal erősíti azokat a beruházásokat, amelyek nem csak csupán fejlesztenek, de munkahelyeket is teremtenek. Sorolom a jelentősebbeket Komárom-Esztergom megyéből: az oroszlányi BorgWagner és a Wescast, a tatabányai Bridgestone, az esztergomi Diamond Electric. Célunk, hogy a lehetőségek szerint megadjunk minden segítséget ahhoz, hogy a vállalatok visszaálljanak a növekedési pályára. A jelenlegi gazdasági helyzetben ugyanis nem segélyekre és eladósodásra van szükség, hanem munkahelyekre, valamint az azok nyomán előálló teljesítményre. Munkahelyek pedig kizárólag beruházásokból jönnek létre.

Új program indul a magyar vállalatok támogatásáért

Interjúnk elkészülte után, most szombaton jelentette be Facebook-oldalán Szijjártó Péter, hogy két hónapnyi tárgyalás után sikerült megállapodni az Európai Bizottsággal, hogy „összegkorlát nélkül adhatunk támogatást azoknak a magyarországi vállalatoknak, melyek ugyan veszteséget szenvedtek el a világjárvány miatt, de a munkahelyek megvédése érdekében legalább 560 millió forintnyi beruházást, fejlesztést hajtanak végre”. A támogatás összege a beruházás értékének fele lehet. A támogatási kérelmeket szeptember 30-ig kell beadni, a beruházásokat pedig a következő két év során kell végrehajtani.

– „Mélyütést” kapott országszerte a turizmus, a vendéglátás. Megyénkben különösen érintett Esztergom, Tata és Komárom, valamint a Duna környéke, a sok festői szépségű falu a Vértesben, Gerecsében, Pilisben. Mi várható a következő hónapokban? Ön szerint érkeznek hozzánk nyáron nagyobb számban ausztriai, németországi, hollandiai vendégek és persze Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból?

– A turizmus és az ezzel szorosan összefüggő vendéglátás igen erős, robusztus projektek révén kapott eddig segítséget. Az utóbbi hetekben egyértelműen javult a helyzet. Ez annak is köszönhető, hogy az Európai Unió tagállamai felé kölcsönösen teljes lett a nyitás. Hozzáteszem, ugyanakkor – leginkább ezen a területen – felmérhetetlen a válság hatása, még a legközelebbi hónapoké is. Nem tudni, hogy a határok megnyitásával mekkora lesz a kedv, vagy a bátorság külföldre indulni, akár közeli országba is. Arra kérünk minden magyar embert, hogy kellő óvatossággal és körültekintéssel járjon el bármilyen utazás megszervezésekor. A magam részéről azt javaslom a Kemma.hu olvasóinak, hogy lehetőleg válasszanak belföldi, vidéki helyszínt a nyári pihenés színhelyéül. Így sokat segítenek a szállásokat adóknak, vendégeket váróknak. Mindig igaz ez, de most hatványozottan.

– A kkv-szektorban ígéretes módon elindult az exporttámogatás rendszere, a mentorálás a nagy cégek részéről. Úgy gondolom, erre az eddiginél is nagyobb szükség lesz. Vannak konkrét tervek?

– A megoldáshoz hozzájárulhat a nemzeti Exportvédelmi Program. Ennek az összege egyelőre 25 milliárd forint, amiből 2 milliárd kimondottan a mikro- és kisvállalkozásokat segíti majd. Ennek a kiírása július közepén várható. A további 23 milliárdot a nagyobbak figyelmébe ajánlom, hogy külföldi beruházásokba kezdjenek, megvessék a lábukat a határainkon túl.

– A minisztérium szakértői a Kárpát-medencében és távolabb jelenleg dolgoznak olyan projekteken, amelyeknek rövid távon „életmentő” hatása lehet több megyei vállalkozásra? Jelentős export-import tételekre gondolok.

– A legfrissebb, szintén nyári hír ezzel kapcsolatban, hogy 25 milliárd forintos beruházási program indult azoknak a magyarországi vállalkozásoknak a részére, amelyek határon túl, a Kárpát-medencében ruháznak be és teremtenek új munkahelyeket. A támogatás összege maximum 800 ezer euró, ami a mai árfolyamon mintegy 282 millió forintot jelent. Ez a program a múlt hét péntekén elindult, és erre is igaz, hogy igény esetén találunk forrást a növelésére.

– Hogyan alakul az együttműködés a kormány, a cégek és az érdekvédelmi szervezetek között?

– Azt az ambíciót semmiképpen sem kell magunk elé helyezni, hogy újra feltaláljuk a kereket. Az ilyen nehéz helyzetekben a legegyszerűbb módszer az, hogy megkérdezzük magukat, az érintetteket. Ezért is ültem le már a válság elején 50 magyar vállalatvezetővel arról egyeztetni, hogy ne csak túléljük a válságot, de megerősödve tudjunk belőle kijönni. Az elkövetkezendőkben pedig ezek alapján hoztuk meg a szükséges kormányzati döntéseket. A kamarák együttműködőek, valamint egyben vitapartnerek is: érdekvédelmi szervezetként felhívták a figyelmünket sok dologra, kértek és javasoltak. Természetesen ezeket beépítettük az intézkedéseinkbe.