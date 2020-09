Szijjártó Péter a Güntner-csoport logisztikai központjának átadóünnepségén két focimezt is kapott a cégtől ajándékba.

Szerdán adták át a Güntner cégcsoporthoz tartozó CoolBridge Kft. európai logisztikai központját Tatán, amelyen Szijjártó Péter külügyminiszter is részt vett. Facebook-posztjából kiderült, hogy az eseményen ajándékot is kapott, amelyet Schwarczenberger Tamás, a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. ügyvezető igazgatója adott át neki: egy Bayern München, és egy Tatai AC-focimezt. A cégvezető kiemelte, hogy a vállalat a szponzorálja a helyi sportot, ezért készíttettek egy tatai mezt is.

„Wow! Durva, mi?” reagált a nevével ellátott Bayern-mezre a külügyminiszter, majd németre váltott, és a Güntner jelenlévő német kollégáihoz szólva folytatta: „A Bayern München szeptember 24-én érkezik a Szuperkupa döntőjére Budapestre, a Puskás Stadionba.”

Akkor ön most a jó oldalon áll – érkezett a humoros reakció, amire a külügyminiszter csak annyit válaszolt: ez nem kérdés. Hozzátette, hogy a németországi magyar főkonzul nagy Bayern- rajongó, így neki hivatalból is a csapatnak kell drukkolnia.

A videós bejegyzés további részében a vállalat területén kalauzolja végig a nézőket a külügyminiszter. A videóban elhangzott az is, hogy a Güntner-csoport két jelentős beruházást hajtott végre az utóbbi időben Tatán. Az egyik egy kapacitásbővítő beruházás volt a hőcserélők gyártásával foglalkozó üzemében, amely a vállalat legnagyobb gyártási helyszíne, a másik pedig a most átadott logisztikai központ.