„Nem vettek fel sehova és munkám sincs. Kell adóznom?” – Segít az adószakértő

Nem mindenkinek a becsengetéssel kezdődik a szeptember. Aki nem tanul tovább, annak már az adózásra is kell gondolnia.

Beindult nagyüzem az diákoknak: szeptember 2-án a közép- és felsőoktatási intézményekben is megkezdték (vagy folytatták) tanulmányaikat a fiatalok. Akad azonban, aki valamilyen oknál fogva befejezte tanulmányait. Aki azonban tanulóidő vége után nem áll egyből munkába, az december 15-ig biztosítottak, ez után a diákstátusszal együtt a biztosítotti státuszukat is elvesztik. Ez azt jelenti, hogy ingyenes egészségügyi szolgáltatást csak korlátozottan vehetnek igénybe.

Doktor Imre Zoltán, a megyei adóhivatal sajtóreferense mondta el a Kemma.hu-nak a teendőket az ügyben.

– Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem dolgozik, és orvosi ellátásra más jogcímen nem jogosult, december 30-ig be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz és egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.

Az egészségbiztosítási járulékot december 16-tól kell fizetnie minden hónapban saját maga után a volt diáknak. Ez az összeg havonta 7500 forintot jelent. Amennyiben más személy vagy szervezet fizeti a volt tanuló helyett ezt az összeget, ahhoz a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hozzájárulása szükséges.

Legkésőbb december 30-ig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát követő 15 napig van lehetőség bejelentkezni a NAV-hoz, a 19T1011-es számú adat- és változásbejelentő lapon. A kitöltött nyomtatványt be lehet küldeni ügyfélkapun keresztül, vagy kinyomtatva postán is. Természetesen személyesen is leadható a NAV területileg illetékes ügyfélszolgálatán. Amennyiben valakinek kérédése van a kitöltéssel, ügyintézéssel kapcsolatban, a NAV ügyfélszolgálatain segítenek kitölteni a nyomtatványt, melyet azonnal le is adhat az adózó.

A havi 7500 forintot a bejelentkezést követően a tárgyhó után minden hónap 12-ig átutalással vagy csekken lehet befizetni az adóhivatal számlaszámára. Átutaláskor be kell írni az adóazonosító jelet a közlemény rovatba.