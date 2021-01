Reményt adott, szebbé tette a 2020-as évet a Güntner

A Güntner-Tata Kft. tavaly ünnepelte 30. születésnapját. A vizek városának világszerte ismert cégénél a kerek évforduló kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy megvalósuljon a 30 év – 30 jótett kampányuk.

A térség legnagyobb munkáltatójának termékei megtalálhatóak világszerte, legyen szó fedett sípályáról Dubajban, csillagvizsgálóról Chilében vagy akár logisztikai központról Svájcban. Szerverközpontok, húsüzemek, élelmiszerboltok, kórházak laborjainak hűtését biztosítják, beleértve a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi láncokat is.

Az elmúlt évek során több különleges helyszínen is alkalmazták az általuk gyártott egyedi termékeket. A tökéletes minőségi megvalósítás ezek esetében is tovább növelte cégük hírnevét, a megrendelőket megerősítette abban, hogy bizalommal fordulhatnak hozzájuk.

Bár elsőre a Güntner termékeiről olvasva kissé hűs érzet támadhat az olvasóban, mégis annál szebb és szívet me­lengetőbb dolgok történnek a vállalat berkein belül és kívül. Három évtizede, 1990-ben alapították a Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft-t. Arról, hogy hogyan indult el a gyártás, amikor a környéken alig működött gyártócég, az azóta is itt dolgozó nyolc törzsgárdatag tudna bővebben mesélni. Még a Spar és az Audi sem kezdte el működését, amikor a Güntnerben már örömmel és izgatottan vágták át a gyár­avató szalagot.

Azóta eltelt 30 év, és idén újra szalagátvágás történt. Most a Güntner Csoport Európát kiszolgáló logisztikai központja, a Coolbridge kezdte meg működését. Erre a nagyszabású eseményre – amiről korábban a Kemma.hu is beszámolt – szeptemberben került sor, melyen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is tiszteletét tette. Ekkor adták át hivatalosan a magyar kormány támogatásával létrejött kapacitásbővítő beruházást és ünnepelték meg a kerek évfordulót is szűk körben. Történt mindez a gazdasági szempontból is kihívásokkal teli 2020-as évben, amely egyértelműen nem a szalagátvágások és bővítések éve volt.

A koronavírus-járvány, mint minden céget, a Güntnert is komoly kihívás elé állította, a cég azonban vette az akadályokat, hiszen leállás nélkül, mindvégig stabil megrendelés-állomány mellett új kollégákat is toboroztak. Megtörtént a 13. havi bónusz kifizetése, volt béremelés, valamint érkeztek a gyártást segítő új gépek, új technológiákat vezettek be. Így már új hajlítógépek, tekercselőgép és egy robot is erősíti a Güntner innovatív fejlesztési törekvéseit.

Kiemelkedő fejlesztés az új belső kommunikációs applikáció, mellyel rendkívül hatékonyan lehet tájékoztatni mind az 1350 kollégát a változásokról, hírekről. Ezzel a fejlesztéssel a Güntner októberben a legrangosabb országos HR-versenyen első helyezést ért el, megelőzve neves nagyvállalatokat.

Az eddigieket olvasva biztosan állíthatjuk, hogy eredményes évet tudhat maga mögött a Güntner, aminek hátterében rengeteg kitartó munka áll. Ugyanakkor a számtalan fejlesztés, a folyamatos gyártás, a juttatások ellenére a vállalat számára sem volt egyszerű ez az év. Maszkban, távolságot tartva, a tradicionális rendezvényeket elhalasztva, lemondásokkal teli esztendőt tudhat maga mögött a tatai cég, amelynek mégis sikerült a nehéz időkben is a legjobbat kihozni a jubileumi évéből.

A Güntner-Tata működésének mindig is szerves része volt a társadalmi felelősségvállalás, Tata városának és környékének támogatása. A vállalat vezetése ezzel is hangsúlyozza, hogy mennyire hálás a tataiaknak és a környékbelieknek.

Az idei kerek évforduló kiváló lehetőséget teremtett a „30 év – 30 jótett” elnevezésű kampánynak, amivel számtalan területen tudtak mosolyt csalni a Güntneres kollégák és környékbeli lakosság arcára. Ebben 30 egyedi jó cselekedetet vállalt a cég, melynek keretein belül olyan szervezeteket is támogattak, amelyeket hagyományosan évről évre segítenek.

A jótettek közül az egyik legkiemelkedőbb a Tatai Mentőállomás vizesblokkjainak teljes körű felújítása volt, ami hatalmas segítségnek bizonyult a tatai mentősök részére. A koronavírus-járvány alatt számos területen támogatta a Güntner a Szent Borbála Kórházat: lepedőkkel, maszkokkal, mobiltelefonokkal, számítógépekkel. A felsoroltak mellett saját gyártású védőkeretekkel is hozzájárult a kórházi dolgozók biztonságához. A Szent Borbála tatai kórházának szárítógépet, illetve mosó-szárítógépet is adományoztak az év során.

Természetesen a tatai sport­egyesületekről sem feledkeztek meg, így a TAC, a HÓDY SE és a kosárlabdacsapat sem maradt a cég támogatása nélkül. Bár sokan nem tudják, de a városi jégsátor hűtését is évek óta a Güntner biztosítja, ami az idei szezonban sem lesz másként. A 30 jótett kedvezményezettjei között tatai iskolák és óvodák is helyet kaptak. A cég öt iskolának adományozott kézi lázmérőt, segítve az intézményeket a koronavírus-járvány megelőzésében.

A tatai Jázmin Általános Iskola udvarának felújítási munkái tekintetében festékekhez és egy épülő várhoz járult hozzá a vállalat. A város óvodái egyedi, Güntner által tervezett és készített madár­etetőket is kapnak, ezzel már gyermekkorban felhívják a gyerekek figyelmét madaraink védelmére.

Az akció keretein belül a cég fontosnak tartotta, hogy segítsen azoknak a településeknek, ahonnan a kollégák nap mint nap dolgozni járnak. Feltérképezték, hogy mely városokból, községekből érkezik és tér oda vissza a legtöbb munkatárs, majd felvették a kapcsolatot a helybeli kollégákkal, akiknek köszönhetően tényleg hasznos dolgokkal sikerült segíteni. Ennek keretén belül a Güntner játékokkal támogatta az Oroszlányi Bölcsődét, sportfelszerelésekkel a Szomódi Íriszkert Általános Iskolát és speciális körpaddal a Baji Általános Iskolát.

Adományoztak egy tíz férőhelyes biciklitárolót és két hulladéktárolót Mocsának, padot Kocsnak, festéket Naszálynak, egy polcrendszert a Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, csocsóasztalt kapott Tatabányán a Felsőgallai Általános Iskola, valamint diafilmeket a Felsőgallai Óvoda. A felsorolt tettek mellett fontos megemlíteni az Ágotafalva infrastrukturális fejlesztéséhez való hozzájárulást, valamint a Tatabányai Nagycsaládosok Egyesületének támogatását.

Természetesen a saját munkatársak sem maradhattak ki, akikre az egyre szigorúbb intézkedések bevezetése ellenére is mindvégig lehetett számítani. A cég a kollégáknak többszöri vitaminosztással kedveskedett. A nyári hőségben most sem maradt el a jégkrémosztás, ami idén rendhagyó eseménynek számított, hiszen a Szent Borbála Kórház 1200 dolgozóját is meglepte a tatai cég, ezzel az apró gesztussal meghálálva kitartó munkájukat.

Nagy hangsúlyt fektettek a munkavállalók egészségének megőrzésére és környezettudatosságuk növelésére. A nyáron „30 nap – 30 kilométer” címmel virtuális futást rendezett a vállalat, amelynek köszönhetően volt olyan kolléga, aki – habár nulláról indult – megszerette a sportolást. A lelkesedésen felbuzdulva az autómentes nap hetében bringás kihíváson vettek részt a Güntneresek, amire szükség is lehetett a már említett jégkrém­osztások és hatalmas születésnapi torta ledolgozásához.

A jótettek számos pontján aktivizálták magukat a kollégák, így adományokkal felpakolva ellátogattak a tatabányai Tappancs Állatotthon lakóihoz. Iskolakezdésre a ruha-, iskolatáska- és játékgyűjtés keretein belül egy kis teherautónyi adományt vittek a tatai Család- és Gyermekjóléti Központba. Ezek mellett karácsonyra sem feledkeztek meg a gyerkőcökről, hiszen idén is csatlakoztak a cipősdoboz-akcióhoz, szebbé varázsolva a rászoruló gyermekek karácsonyát.