Nem csak adóforintjaikkal segítik Bábolnát

Hagyományosan Luca napján tartotta a bábolnai városvezetés az évzáró rendezvényét, amelyen a település kiemelt támogatóit fogadták az Ötösfogat étteremben.

A megjelenteket dr. Horváth Klára polgármester köszöntötte, kiemelten Czunyiné dr. Bertalan Juditot, a térség országgyűlési képviselőjét, Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét és dr. Veres Zoltán megyei főjegyzőt, valamint a bábolnai cégek vezetőit, amelyek adójukkal kiemelten hozzájárulnak a város fejlődéséhez.

A polgármester egy idézettel kezdte beszédét: „Nem akkor maradunk teljesen egyedül, amikor már senkitől sem kapunk ajándékot, hanem akkor, amikor már nincs kinek adnunk”. Ennek a gondolatnak a jegyében szólította a szereplőket a színpadra, hogy mutassák be előadásukat. Az előadások után a Bábolnai Televízió munkatársainak köszönhetően videoösszeállítást is megtekinthettek a jelenlévők az elmúlt egy év bábolnai történéseiről. Dr. Horváth Klára a vetítés után kiemelte, hogy számos fejlesztés és beruházás valósult meg és indult el idén, Bábolna dinamikusan fejlődik, ami nagyban köszönhető az elnyert pályázatoknak, az önkormányzat jó gazdálkodásának és a helyi vállalkozásoknak is.

Ezután Zsidi Sándor, az OSI Food Solutions Hungary Kft. ügyvezetője egy projektort adományozott a Százszorszép Óvodának, amelyet Lipótné Horák Valéria intézményvezető vett át. Az óvodavezető ezt követően az egész éves kiemelt támogatásáért pedig Budai Zoltánnak, a Bábolna TETRA Kft. ügyvezetőjének adott át egy gyerekek által készített képet. Zsidi Sándor, aki egyben a Bábolnai Sportegyesület vezetője is, a sportot kiemelten támogatók segítségét köszönte meg oklevelekkel.

Elismerés

Popovics György idézett a megyei tanács egy 1958-ban íródott határozatából, amelyben arról döntöttek, hogy Almásfüzitő és Bábolna külterületi lakott helyeket, önálló községgé nyilvánítják. Ennek tiszteletére a megyei közgyűlés elnöke egy elismerő oklevelet adott át dr. Horváth Klára polgármesternek.

