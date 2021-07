Komárom-Esztergomban is használható kriptovaluta, de nagyot bukhatunk vele

Egyre nagyobb teret hódítanak maguknak a kriptovaluták és már megyénkben is egyre többfelé elfogadják őket. A drasztikus árfolyam-ingadozás miatt azonban nem érdemes mindenképpen digitális fizetőeszközbe fektetni a pénzünket, mert rövid időn belül hatalmas összegeket bukhatunk.

A 2000-es évektől kezdve az internet térnyerésével egy sor új fogalmat kellett megismernünk. A fájlcserélők, az azonnali üzenetküldő programok, a világhálót használó telekommunikációs szoftverek, torrentek, közösségi oldalak mellett megjelentek a kriptovaluták is. Ebbe a kategóriába minden olyan digitális pénz beletartozik, amelynél valamilyen titkosítási technológiát használnak, a tranzakciók biztosítása érdekében. Tehát a hagyományos valuta helyett a legtöbb kripto fizetőeszköz mögött nem áll valamilyen pénzügyi intézmény, vagy bank, ezáltal központi felügyelet nélkül működnek.

A bitcoin szó hallatán sokan felkapják a fejüket, hiszen ez az első és egyben legismertebb kriptovaluta. A titokzatos nevű alapító, Satoshi Nakamoto – akiről még egy absztrakt külsejű szobrot is el fognak helyezni Budapesten – 2009-ben bocsátotta ki az első példányt és a történet azóta már jól ismert: értéke megsokszorozódott, egyesek pedig ezáltal váltak milliomosokká. A virtuális pénzek iránti őrület köszönhető többek között Elon Musknak is, a Tesla vezére többször megmutatta: cselekedeteivel erősen tudja befolyásolni az árfolyamot.

Magyarországon is növekszik a bitcoint és egyéb kriptovalutákat elfogadó helyek száma, sőt megyénkben is utat törtek maguknak a digitális fizetőeszközök. Például Tatabányán bitcoin automata is működik, Tatán már szállást is foglalhatunk, de van olyan, nyomtatással és számítástechnikai eszközökkel foglalkozó megyei üzlet, ahol szintén vásárolhatunk bitcoinnal.

Persze nem mind arany, ami fénylik, mivel az árfolyam rövid időn belül nem csak felfelé, de lefelé is változhat, így akár néhány óra alatt tetemes összeget bukhatunk és ez a termékek, illetve szolgáltatások vásárlásánál is gondot jelenthet.

A kripto-pénztárcák a hagyományos bankszámlával szemben nincsenek személyhez kötve: egy furcsa, hosszú szám- és betűkombinációból álló „tárcából” indíthatjuk és fogadhatjuk a tranzakciókat, így gyakorlatilag nem tudhatjuk, hogy kinek utalunk. Ha pedig rossz címet adtuk meg, akkor tulajdonképpen bukhatjuk az összeget.

Csernok Miklóst, az egyik legismertebb pénzügyi oldal, a Kiszámoló blog szerzőjét a kriptovalutákkal és az árfolyam-ingadozással kapcsolatban kérdeztük. Véleménye szerint nem feltétlen a fizetéssel van a baj, hanem azzal, hogy a bitcoinnak és társainak nincs értéke – azaz nincs semmi mögötte, aminek valódi értéke lenne –, csak ára van.

– A másik kockázat, hogy zsarolásra, pénzmosásra és adóelkerülésre használják, bármikor letilthatják az elfogadását, ahogy Kína már meg is tette – hangsúlyozta.

Bár sokan a meggazdagodás reményében nyitnak a virtuális pénzek felé, számtalan nyomós érvet fel lehet sorakoztatni, hogy miért is érdemes némi fenntartással kezelni ezt a világot.