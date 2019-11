Komárom-Esztergom a nagyberuházások bajnokaként Pest megyét is előzi

Az első tíz hónap nagyberuházásait tekintve hazánkban Komárom-Esztergom megye áll az első helyen 11 nagyberuházással, Pest megyébe 9, Budapestre 6 érkezett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter többször is járt megyénkben egy-egy nagyberuházás bejelentésekor. Nyergesújfaluban a japán Toray, Dorogon a francia GMD, Tatabányán a dél-koreai Doosan és a japán Bridgestone döntött úgy, hogy hazánkban épít, bővít, fejleszt – nem utolsó sorban új munkahelyeket teremt.

– Az idén már megdőlt a beruházási rekord, hiszen október végéig 62 nagy beruházásról kötöttek megállapodást, ami 9682 új munkahelyet jelent, ehhez a kormány 129 milliárd forint készpénztámogatást biztosított – hangsúlyozta a napokban az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt tartott meghallgatásán a miniszter. Hozzátette: a beruházásösztönzési rendszeren keresztül létrejött új munkahelyeken a bruttó fizetés tavaly átlagosan 420 ezer, idén az első tíz hónapban 458 ezer forint volt.

Az első tíz hónapban Koreából érkezett 10 nagyberuházás, 4 pedig Japánból, mintegy 3 milliárd euró összértékben, ezek az elektromos autóiparhoz kapcsolódnak. A tavalyi magyar exportrekord révén – 104,8 milliárd euró volt – a világ azon 35 gazdasága közé került Magyarország, amelyek éves exportja meghaladja a 100 milliárd eurót. Dinamikus, folyamatos a fejlődés, 2010-hez képest 47 százalékkal nőtt a magyar export teljesítménye, ez hazánk növekvő versenyképességét mutatja.

– Ebben az évben október végéig a magyar export 72,2 milliárd euró volt, 4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, ezért jó esély van arra, hogy az év végén minden idők legjobb exportteljesítményét érje el Magyarország – mondta a miniszter.

A GDP-ben tavaly az export aránya 84,9 százalékot ért el, az Európai Unióban ez átlagban 46,7 százalék. Magyarország ezzel az aránnyal a 6. helyen áll az EU-ban. Az új technológiák alkalmazása a siker feltételévé vált az új világgazdasági korszakban, és le kell számolni azzal a régi dogmával, hogy a tőke nyugatról keletre vándorol, ahol olcsó munkaerőt keres. A folyamatok kétirányúvá váltak, az új világgazdasági korszakban az új technológiák, fejlesztések egy része ma már keletről érkezik.

A magyar gazdaság is dimenziót vált, termelésorientált gazdaságból egyre inkább fejlesztésorientált gazdasággá alakul át. Versenyképességünket mutatja, hogy míg a világon Magyarország a 92. a lakosság lélekszáma tekintetében, addig a 34. legnagyobb exportteljesítményt nyújtotta tavaly.

Komárom-Esztergom megyére visszatérve: nem csak a multik építkeznek, több magyar tulajdonú cég jelentős fejlesztéseiről is beszámolt a közelmúltban a 24 Óra és a Kemma.hu. Ilyen a süttői Reneszánsz Zrt., a Tatabánya-Újvárosban új magyarországi központját felépítő STILL Kft. valamint szintén a megyeszékhelyen, Bánhidán a Rotavill, Síkvölgyön a Rugógyár, a VI-os telepen pedig a Thermotechnika. A hírek szerint a lendület megmarad, 2020-ban is számos újabb bejelentés várható.