Nagy álmot dédelget a kitüntetett tatai vállalkozó

Einhorn Kitti egy stytlistiskolát szeretne létrehozni, mert szeretné ötvözni a divattanácsadást és a márkát is, amit képvisel.

Az idei Príma gálaesten a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezete Év vállalkozója elismerést adományozott Einhorn Kittinek. Az Einhorn és Társa Bt. ügyvezetője a Futureal márka megyei forgalmazója. Tatai üzletében beszélgettünk a szakmáról.

– Szívem-lelkem benne van a márka népszerűsítésében. Igazi szerelemmunka! – felelte Einhorn Kitti, amikor azt kérdeztük, mi lehet sikerének titka. A munka minden percét élvezi. Ez a hobbija. Miként fogalmaz, továbbra sem áll meg, folyamatosan fejleszti önmagát. A legújabb terv egy stylistiskola elvégzése.

– Szeretném ötvözni a divattanácsadást és a márkát. Minden vágyam, hogy segítsek a divat világában tanácstalanul mozgó nőknek és férfiaknak – mondta Kitti, aki elárulta, hogy folyamatosak a tárgyalások a kollekció bővítéséről, hogy a legkisebbeknek is elérhető legyen a Futureal.

– Tízéves kortól vannak ruháink. Sőt, már található a polcokon egy-két holmi, 4-5 éveseknek – mondta Kitti, aki úgy tapasztalta, több vásárlója magával viszi gyermekét is vásárolni.

Megtudtuk azt is, hogy a magyar-olasz stílus letisztult vonalai több népszerű tévéműsorban is feltűnnek, és egyre nő azon hírességek sora, akik arcukat adják a márkához. A Futureal a Sztárban sztár leszek!, az X-Faktor vagy a Nyerő Páros ruhaszponzora; de ismert színészeken, médiaszereplőkön vagy versenytáncosokon – Bereczki Zoli, Kiss Ramóna, Molnár Andi, Rúzsa Magdi, Stohl Luca – is láthattunk már egy-egy stílusos darabot.

Kitti nagyon örül neki, hogy sikerült eddig eljutnia, azonban azt sajnálja, hogy nem mindenki osztozhatott örömében.

– Apukám nem lehetett közöttünk, amikor díjjal a kezemben leültem az asztalunkhoz. Bízom benne, hogy odafentről látott és most nagyon büszke rám!”

Kittit gyermekkora óta érdekli a divatszakma, ezért a főiskola elvégzése után 2006-ban alapította meg vállalkozását. Tatán nyitotta meg első divatékszerbolt üzletét, majd 2015-ben kapta meg a Futureal márkabolt licencjogát, ahol ruha, táska, cipő széles választékát kínálja vásárlóinak. A folyamatos munka meghozta gyümölcsét és tavaly, üzlete szomszédságában megnyílt a férfi részleg is – az országban elsőként. Kitti a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóhoz tartozó gyermekeket és a Tappancs Állatotthont is segíti, támogatja.