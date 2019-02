Népszerű munkahely a Bridgestone, amely ötmillió abroncsot gyártott tavaly

Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, nemzetközi szinten is jelentős sikernek számít, hogy gyári beszállítói lettek a négy legnagyobb német autógyártó cégnek.

Hogyan összegezné a 2018-as évet?

Minden szempontból eredményes volt. Mindenekelőtt azt emelem ki, hogy közvetlen gyári beszállítói lettünk a BMW-nek, az Audinak, a Volkswagen Csoportnak és a Mercedesnek is. A fejlesztéseink eredményeként tavaly már 5 millió gumiabroncsot gyártottunk, célunk pedig az, hogy a termelésünk akár 40 százalékát is közvetlenül az autógyáraknak értékesítsük.

Hogyan halad a digitalizáció és a hatékonyságnövelés?

Tartjuk a terveket. Befejeztük digitális abroncsgyártó gépeink telepítését új gyáregységünkben, aminek köszönhetően 3,6 millióról 5 millió darab abroncsra nőtt az éves termelésünk. A Japánon kívül kizárólag csak tatabányai gyárunkban alkalmazott technológiával vállalatunk immár nagy mennyiségben és egyenletes minőségben képes innovatív gumiabroncsokat készíteni.

Milyen modellekhez gyártanak abroncsokat?

Gyárunkban elsősorban prémiumkategóriás autókra szánt, nagy sebességindexű abroncsok készülnek, 230-féle méretben. Ezeket eddig csak az ún. másodlagos piacon, szak­üz­letekben, gumiszervizek­ben, webshopokban érhették el vásárlóink. A megszerzett minősítéséknek köszönhetően mostantól gyári felszereléseként kerülnek fel abroncsaink az olyan új járművekre, mint az Audi Q3, a Seat Leon, a BMW X1, a Mini Countryman, valamint a BMW 2-es modellek, és a végéhez közeledik a Mercedes Benz C-Class modellekre szánt abroncsok fejlesztése is.

Tavaly beszámoltunk egy újabb nagyberuházásról is. Mi is volt ez?

Így van, új nagyberuházásunk első ütemeként 9,2 milliárd forintos befektetéssel egy 10.000 négyzetméteres raktár épült, amellyel 600 ezer abroncs­ra nőtt a raktárkapacitásunk, s elkészült cégünk oktató- és látogatóközpontja is. Célunk, hogy 2020-ban már 7,2 millió abroncsot gyártsunk. Ennek eléréséhez új gépeket telepítünk, és további munkatársakat is felveszünk.

Milyen a kapcsolat a beszállítókkal?

Partnereinkkel jó a kapcsolatunk. Beszállítói hálóza­tunkat mintegy 750, döntő részben magyar kis- és középvállalat, köztük sok környékbeli cég alkotja. Tőlük a tavaly 4,6 milliárd forint értékben vásároltunk árukat és szolgáltatásokat. Arra számítunk, hogy az idén mind beszerzéseink értéke, mind pedig beszállítói körünk tovább bővül majd.

Milyen a csapat? Nőtt a létszám?

Büszke vagyok a Bridge­stone Tatabánya csapatára, Úgy gondolom, hogy a jó csapat a sikerünk titka, jó eredményt elérni csak egy jó csapattal, képzett és motivált munkatársakkal lehet. Ők azok, akik a rendelkezésünkre álló technológiával kiváló abroncsokat gyártanak. Létszámunk tavaly év elején lépte át az „ezres határt”, jelenleg pedig már ezerkétszázan vagyunk.

Az önök dolgozóit is érinti az Munka Törvénykönyv változása. Tervezi a Bridgestone alkalmazni az új szabályokat?

Jelenleg nem. Két évvel ezelőtt, a termelésben dolgozó kollégák kérésére, új munkarendet alakítottunk ki, amelyben hat havi munkaidőkeretben, 12 órás műszakokban dolgoznak munkatársaink, ez azt jelenti, hogy három nap munka után három szabadnapot kapnak. Ez a munkarend kollégáink számára több olyan pihenőnapot biztosít, amely hétvégére esik és amit családjukkal tölthetnek. A munkaidőkeretet sem tervezzük háromévesre emelni.

Önöknél is túlóráznak a munkatársak? Hogyan működik a túlórarendszer?

Nagy létszámú termelőüzem vagyunk, ezért nálunk is előfordul, hogy helyettesítések, hiányzások okán túlóráznunk kell. A túlórákat igyekszünk önkéntes alapon, a többletkeresetre igényt tartó munkatársak bevonásával megoldani és ha szükséges, csak ezt követően rendelünk el túlórát. Törekszünk arra, hogy azok mennyisége ne érje el még a korábbi szabályozásban meghatározott évi 250 órát sem. Az eredeti munkaidő-beosztáson felül elrendelt túlórákat havonta fizetjük ki munkatársainknak.

Miért jó és miért éri meg a tatabányai gyárban dolgozni?

Örömmel hallom, hogy a környéken jó munkahelynek tartják a Bridgestone-t .A nemzetközi munkakörnyezeten és szakmai fejlődési lehetőségen túlmenően azért éri meg nálunk dolgozni, mert versenyképes alapjövedelmet, bónuszokat és átlagon felüli béren kívüli juttatásokat biztosítunk munkatársainknak, mindemellett pedig egészségükre és családjaikra is odafigyelünk.

Nálunk egy kezdő gépkezelő operátor alapfizetése egyéni előmeneteltől függően akár 30-40 százalékkal is nőhet 3 év alatt. Ezen felül egyéni és csoportos bónuszokat fizetünk, amelyek összege 2,5-3 havi fizetést is kitehet, az éves cafeteria és az étkezési támogatás összege 540 ezer forint. Mindemellett a munkahelyre történő utazás költsége sem munkatársainkat terheli.

Dolgozóink biztonságára is kiemelten figyelünk. Minden munkatársunkra kötünk csoportos élet- és balesetbiztosítást, tavaly továbbá minden munkatársunknak kötöttünk egyéni egészségbiztosítást is, amivel kollégáink ingyenesen vehetnek igénybe 29-féle járóbeteg-szakellátást, képalkotó diagnosztikai vizsgálatokat és egynapos sebészeti beavatkozásokat.

Vállalatunknál folyamatosan nőnek a bérek, ami biztos egzisztenciát jelent a nálunk dolgozóknak és családjaiknak. Mindezt jó eredményeink és a kiváló csapatmunka teszik lehetővé, és ezzel a kör be is zárult.