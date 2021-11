Milánóban tarolt a tatabányai cég, minden terméküket imádták

– Ha fejlődik a gyár itthon, ideje újabb piacokat keresni külföldön! – mostanság akár ez is lehetne a tatabányai Thermotechnika-Crown Cool Kft. (TC) mottója. Nemrégiben Milánóban, Európa legnagyobb vendéglátóipari kiállításán mutatkoztak be.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony a Kispesten bevált módszerrel siklatná ki a fenyegető vizsgálatot

A magyar tulajdonú cég az utóbbi években igen jelentős fejlesztésekkel modernizálta gyár­telepét. Épült két új csarnok, egy harmadikat pedig felújítottak. Számos új gépet – köztük robottechnológiával működőket – szereztek be. Nemcsak a gépparkot, hanem a cég profilját is bővítették. A hagyományosan professzionális hűtőket és mélyhűtőket, valamit sörhűtőket, sör-, szóda- és boradagolókat gyártó vállalat – alkalmazkodva hétköznapjaink megnövekedett higiéniás igényeihez – ma már automata kézfertőtlenítő-adagolót és ipari légtisztítót is gyárt.

Bár a cég jelenlegi kapacitásai jól kihasználtak, a modern géppark további fejlődési lehetőségeket rejt magában. A TC vezetősége ezért is döntött már a fejlesztések megkezdésével párhuzamosan exportpiacai bővítéséről is. Ennek jól bevált eszköze a nemzetközi vásárokon való részvétel. Az elmúlt időszakban számos nagy vásár elmaradt vagy elhalasztották, most viszont újraindult az élet ezen a téren is.

Európa legnagyobb vendéglátóipari szakkiállítását, a Host Milanót kétévente rendezik meg. Idén októberben a világ 43 országából csaknem 1300 kiállító vett részt az expón, köztük a TC is Tatabányáról. Nagy kérdés volt, hogy vajon milyen látogatószám várható a számos szakmai fórummal, előadással és versennyel kísért rendezvényen. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a vírusvédelemre. Védettségi igazolással, megfelelő maszkban lehetett csak bejutni, amit komolyan és folyamatosan ellenőriztek is. Pólusné Kiss Adriennt, a cég kereskedelmi és marketingigazgatóját kérdeztük tapasztalatairól.

– Egy több mint 60 négyzetméteres standdal készültünk a kiállításra, ahol 32 terméket mutattunk be. Ez nemcsak jelentős anyagi befektetés, de a stand tervezése, kialakítása, a megfelelő tájékoztató anyagok gyártása, a gépek kiszállítása és beüzemelése, valamint a stand üzemeltetése a helyszínen jelentős plusz leterheltséget jelentett kollégáinknak is. Fontos volt, hogy mindez megtérüljön és elegendő érdeklődő legyen a kiállításon. Sajnálatos módon kevesebb látogató volt, mint az előző években, ugyanakkor a számunkra fontos szakmai érdeklődők egyáltalán nem maradtak el, sőt! A kiállítás minden napján számos leendő partnerrel, komoly érdeklődővel folytattunk egyeztetéseket, és már érkeznek is be az első megkeresések.

– Elmondhatom, hogy minden egyes termékcsoportunkkal sikert arattunk. Népszerű volt a beépített mérlegekkel gyártott önkiszolgáló automata készülékünk, a háttér hűtőink és fagyasztóink, az üvegezett hűtővitrinjeink, a borhűtőink, a KEG és bárhűtőink, nem is beszélve a sörtornyainkról és a légtisztítónkról. Büszkék vagyunk, hogy ilyen remekül szerepeltünk számos nagy múltú nemzetközileg elismert cég között is.