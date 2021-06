Miért jó nekünk a körforgásos gazdaság?

Mostanában egyre divatosabb a körforgásos gazdaságról beszélni, ám nagyon sokan nem is tudják, mit is jelent ez valójában és azt sem, miért van égető szükségünk arra, hogy a világ országai, s azon belül különösen Európa áttérjen erre a gondolkodásmódra.

A 19. században megindult ipari fejlődés során egészen a közelmúltig nemigen gondolt arra egyetlen ipari szereplő sem, hogy mi lesz az általa készített termék anyagának sorsa akkor, amikor az már nem működik, vagy éppen „szavatossága” lejár, elhasználódik. Amióta azonban már látjuk, tudjuk, hogy a nyersanyagok és az erőforrások tárháza igencsak véges és egyre szűkül, országok szintjén is elindult a gondolkodás arról, mit lehetne tenni.

A körforgásos gazdaság egy olyan modell, amely gyökeresen szakít az elvesz-használ-eldob filozófiájától. A cél az, hogy a különféle termékeknek, áruknak olyan tulajdonságai legyenek, amelyeknek köszönhetően azok a tervezett életciklusuk után is használhatóak, újrahasznosíthatóak legyen valamilyen módon. Ha sikerül egy elhasználódott termék anyagát, részeit új formában hasznosítani, abból új terméket előállítani, azzal a természet is nyer, de mi, emberek is, hiszen az újrafeldolgozás feladata is munkát ad sok-sok embernek.

Ennek a folyamatnak az is egy nagy löketet adott, amikor a világ legnagyobb „hulladékfelvevő” országa, Kína, 2018-ban úgy döntött, nem fogadja be többé a globálisan képződő szemetet. Ettől kezdve figyelhető meg egyre jobban, hogy beindult a szemét lerakási díjának növekedése. Ez a folyamat természetesen Magyarországra is begyűrűzött, begyűrűzik, az építőanyagok lerakási díja is folyamatosan növekszik.

Hazánk legnagyobb építőanyaggyártója már évekkel ezelőtt megértette a körforgásos gazdaság fontosságát, s szavak helyett a tettek mezejére lépve kidolgozta a most már működő Hungarocell Zöld Programot. A kezdeményezés célja, hogy begyűjtsék a szigetelés, építkezés során keletkező Hungarocell EPS és XPS darabokat, amelyek amúgy a szeméttelepen végeznék, s mindebből egy új építőanyagot hívjanak életre.

Aki csatlakozik a programhoz, annak nem csak az a jó érzése lehet, hogy a környezetet védi, hanem a pénztárcája is „örülni fog”.

A drága konténeres lerakás helyett a Masterplasttal együttműködő Öko-Pontokon lehet azt a zsákot baráti áron megvásárolni, amibe a már említett, tiszta Hungarocell darabokat tehetjük.

Ezekből aztán egy új, kiváló tulajdonságú hőszigetelő termék, a Thermobeton készül, amelynek felhasználási területe igen széles. Ha kíváncsi a részletekre, keresse a programban részt vevő Öko-Pontokat!



Komárom-Esztergom megyei Öko-Pontok:

Prenker-Ker Kft.

Telefonszám: +36 20 468 0498

E-mail: [email protected]

Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 140, 2536

+36 33 454 390

www.prenker.hu

Tatai Épfa Kft.

Telefonszám: +36 70 295 8411

E-mail: [email protected]

Tata, Környei út, 2890

+36 34 588 134

www.epfa.hu

Avers Kft.

E-mail: [email protected]

Tel.: +36 33 362 462

Lábatlan, Rákóczi Ferenc u 286, 2541

+36 33 362 462

www.internetepitoanyag.hu

Nemes Dániel E.V.

Telefonszámok: +36 20 669 0032

+36 34 444 269

+36 20 364 2041

E-mail: [email protected]

Kisbér, Kossuth Lajos u. 75, 2870

www.nemesepitonyag.hu