Mézédes a dinnye idén, nagy a kereslet rá megyeszerte

A termelők szerint az aszály miatt többet kellett öntözni a palántákat, de kiváló minőségű lett az idei görögdinnye: lédús és nagyon édes.

– Úgy viszik a dinnyét, mint a cukrot – mondja Széles Gábor, az Újvárosi piac egyik árusa. Legalább olyan édes az íze is, mint a cukoré – folytatja, miközben alig győzi elhessegetni a darazsakat a a dinnyehasábok közül. Nem is csoda, hiszen minőségben veri a tavalyit. Azt mondja, az idei termés egész egyszerűen kiváló, náluk 270 forint kilója. – A változékony időjárás sok gyümölcsnek és zöldségnek nem tett jót, ami alól a dinnye kivétel – mutat rá a tűzpiros cikkelyekre, amelyekből 5-600 kilogramm biztosan elfogy hetente. Több vásárló bőszen kopogtatja az egész gyümölcsöt, miként a tatai Gindele Márk és bokodi Szabó Alexandra is. A dinnyék azonban kifogástalanok, mind az érettség jeleit mutatják. Szezon van.

A tatabányai piacon, pár sorral odébb Lőrincz Miklós rakosgatja a több kilós „gömböket”. Az Alföld déli részéről, Medgyesházáról szerzi be a gyümölcsöket, négy éve csak innen veszi az árut. Az ár Miklós standjánál már borsosabb. A dinnye kilójáért 499 forintot kér az árus, ettől függetlenül, ottjártunkkor is bőven volt rá kereslet. Például Laukovics Julianna is sorban állt, kóstolás nélkül tette le a voksát. Nyílna lehetőség egy falatnyi dinnyepróbára, de az elmúlt évek tapasztalata elegendő garancia a szépkorúnak.

A harmadik „megállónál” már 199-et kérnek kilójáért. Nemcsak a piacokon és zöldségesekben kapható a dinnye, hanem a nagyobb áruházakban is. Sokan választják a hazai áruval szemben. Ugyan nem annyira édes és lédús, inkább vastag héjú az Olasz- és Görögországból származó import áru, kilójáért 140–190-et kérnek.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kimutatásai szerint az országban az idén mintegy 3500 hektáron termesztenek görögdinnyét, és mintegy 150–160 ezer tonna terméssel lehet számolni. Az átlagos dinnyefogyasztás évente 12 kilogramm, ami az idei elhúzódó melegebb időjárás miatt akár két kilogrammal is emelkedhet. Szeptemberig folyamatosan várható a friss magyar dinnye, melynek 70 százaléka hazai fogyasztásra szánt, a fennmaradó rész pedig exportpiacon hasznosul.