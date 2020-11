Mekkora jövedelem szükséges a személyi kölcsön igényléséhez?

Ha valaha vettél már fel személyi kölcsönt, akkor tudod, hogy bizonyos feltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy meg is kapd az áhított összeget.

Ezek között szerepel legalább három hónap igazolható munkaviszony, a 18. életév betöltése és legalább egy érvényes személyazonosító okmány, valamint a bank által elvárt, minimális jövedelem. Persze ezeken túl is vannak még feltételek, amelyek bankonként eltérőek lehetnek, ám az alapvető elvárások mindenhol ezek.

Természetesen – mivel bankonként változó, hogy mik a pontos elvárások – a minimális jövedelemszint is mindenhol más és más. A betöltött évek száma esetenként akár 21 is lehet, de a munkaviszony időtartamához kapcsolódó feltételként a három hónapos időtartam akár hat hónap, vagy akár egy év is lehet. Ezért fontos, hogy összevesd a lehetőségeket, és figyelembe vedd azokat is a személyi kölcsön kiválasztásakor.

Az elvárt jövedelem azonban többnyire ugyanakkora mértékű, csupán kisebb kilengések fordulnak elő, mivel a legtöbb pénzintézet a személyi kölcsön igénylésénél a mindenkori minimálbért várja el – van, amelyik kicsit többet, mások kicsit kevesebbet. Ha a KSH által rendszeresen megállapított átlagjövedelem körüli a havi jövedelmed, akkor nem lesz problémád a hitelfelvétellel – legalábbis az elvárt jövedelem szempontjából –, de ha nem, akkor is van kiút, hiszen egy adóstárs bevonásával már elérheted azt a jövedelmi szintet, amely elég lesz a személyi kölcsön igényléséhez.

Jó, ha tudod, hogy például a közmunkaprogramban részt vevők számára szinte nincs is olyan pénzintézet, amely személyi kölcsönt kínálna, de természetesen van még esély, hiszen a „szinte” ezt jelenti. Néhány banknál a minimális jövedelem alsó határa 70-75.000 forint körül van, és ezzel szinte bárki képes személyi kölcsönt igényelni.

Fontos viszont, hogy ne vállald túl magad! Ezt az aranyszabályt sose felejtsd el, és csak akkor igényelj személyi kölcsönt, ha alaposan meggondoltad, hogy belefér-e a keretedbe! Ha viszont a döntés megszületett, nincs más hátra, mint egy olyan konstrukciót találni, ami minden tekintetben megfelel az igényeidnek. Ebben segít Neked a www.expresszkolcson.hu címen elérhető weboldal, ahol összehasonlíthatod a bankok legjobb ajánlatait, majd el is indíthatod a személyi kölcsön igénylését online!