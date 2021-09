A tradíció és az innováció találkozott a bábolnai gazdanapokon (képek)

Csütörtökön ismét felbőgtek a gépek a 34. Bábolnai Gazdanapokon, a 80. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár társrendezvényén. A programok közül idén sem maradhat ki a gyakorlati gépbemutató, a talajszelvény-bemutató, vagy éppen a traktortesztvezetés.

Az ünnepi megnyitón többek között részt vett Nagy István agrárminiszter, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Haál Gábor, a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok igazgatója, Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora. A közönség soraiban foglalt helyet Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke, valamint dr. Horváth Klára, a város polgármestere.

Haál Gábor egyebek mellett arról szólt, milyen jó érzés, hogy a nehézségek után ismét élettel telt meg a rendezvény. Kiemelte, hogy az immár hagyományos kukorica-fajtabemutató a termelési rendszereket „útnak indító” bábolnai CPS ötvenéves megalakulása előtt tiszteleg. Az egykori kukoricatermelési rendszer megalapozása a korábbi vezérigazgató, Burgert Róbert nevéhez fűződik, miként a gazdanapok ötlete is.

– A bábolnai az egyik legnagyobb múltra visszatekintő agrárseregszemle, ám most a jelen és a jövő előtt állunk – fogalmazott Győrffy Balázs. – Most jól látható, hogy merre tart a magyar mezőgazdaság, így érthető, hogy az agrárium az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat, amely – Bábolna is bizonyítja – lépést tart a rohanó idővel…

Gyuricza Csaba megemlítette, hogy Bábolna neve a mezőgazdaságban összeforrt az újító felfogással. Az agrárképzés megújítása garantálhatja az ágazat további sikerét.

– Az Agrárminisztérium az őszi törvénykezdési időszakban olyan jogi szabályozást készít elő, amely az agrárgazdaságban megkönnyíti az utódlás, a generációváltás, a gazdaság átadásának kérdését – hangsúlyozta Nagy István.

A szaktárca vezetője hozzátette: – A gazdaságokat most működtető első generáció érzelmi alapon gazdálkodik, történelmi igazságtétel után került birtokába a föld. Az utánuk jövő nemzedék már racionális megközelítésű, nekik magától értetődő a folyton fejlődő módszerek alkalmazása. Ehhez a források is rendelkezésre állnak, 4265 milliárd forint hozzáférhető már most vidékfejlesztésre.

A háromnapos szakmai eseményen csaknem százötven kiállító vesz részt, a bemutató pedig mintegy 20 ezer négyzetméteren tekinthető meg, emellett 22 gépkapcsolat várja a látogatókat.