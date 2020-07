Komáromi és környei gazdák is pályáztak az Agrárminisztérium támogatására

Július 27-ig állami támogatást kérhetnek az úgynevezett elsődleges mezőgazdasági tevékenységet végző gazdák a legkülönbözőbb ágazatokban. A pénzügyi segítség maximális mértéke – estenként – 100 ezer euró lehet.

A gazdaságvédelmi akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból az egyes agrártevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatásról döntött a tárca és a kormány.

A gazdák érdekei közösek

Aktuálisan a napraforgót járják a méhek. Ám a méhészek arról panaszkodnak, hogy a kirepülő rovarok töredéke érkezik csak vissza a kaptárakba. A tömeges méhpusztulás okai egyelőre felderítetlenek. Viszont az nagyon valószínű, hogy a méhészek veszteségei óriásiak. Ha kevés a rovar, nincsen, aki felnevelje az utódokat. Emellett a gazdáknak azzal is tisztában kell lenniük, hogy a méhek beporzása akár 30 százalékkal is megnövelheti egy-egy kultúrában a hozamokat. Azaz a gazdák és a méhészek érdekei nagyon is megegyeznek, ami az együttműködésüket is indokolja.

Az igénybevétel részletes feltételeiről szóló Agrárminisztériumi rendelet alapján egyszeri, vissza nem térítendő segítséget kérhetnek – egyebek mellett – a tejhasznú tehéntartást végző vállalkozások, illetve a méhállomány megőrzéséért fáradozó szakemberek. A pénzügyi „mentőövre”, a rendelkezésére álló szabad keretösszegig lehet „pályázni”.

Szűkebb hazánkban támogatási kérelmet nyújtott be az egyik jelentős méretű tejelő tehenészet, a komáromi is. A Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zrt. ágazati igazgatója, Komlósi Balázs elmondta, az igénylési lehetőség első napján már be is adták az ehhez szükséges dokumentumot.

– A vissza nem térítendő támogatás igénylésének alapja a tavalyi tejelő tehénlétszám volt, ami a mi esetünkben hétszáznyolcvan egyedet jelent – jegyezte meg Komlósi Balázs. – Tudjuk, hogy egy bizonyos keretösszeg erejéig „pályázhatnak” a gazdálkodók. Amennyiben ezen a kereten belül maradnak az igényelt összegek, úgy állatonként 8500 forintot kaphatunk, ez pedig összesen mintegy 6,6 milliót tesz ki.

A környei központú Simon méhészet is benyújtotta már a kérelmet. Vezetője, Simonné Venter Éva, aki a megyei Turul Méhész Egyesület elnöke is, elmondta, a támogatás a tavaly novemberi TIR-ENAR rendszerbe bejelentett méhcsaládszám alapján igényelhető, amely családonként 1000 forint. Viszont csak azok jogosultak rá, akik az előző, szintén 1000 forintos támogatásért is folyamodtak. Ez az összeg jelenleg nagyjából félkiló akácméz ára. A Turul egyesületnek több mint 230 tagja van. Idén tavasszal, a támogatások úgynevezett első körében – országos szinten – mintegy 1 millió méhcsalád „felkarolására” igényelt pénzt mintegy 9000 méhész.

– Az ágazat gesztusértékűnek tekinti a kormány elhatározását – fogalmazott az elnök asszony. – A méhészek már biztos, hogy rossz évet zárnak. A nevezett összeggel nem lehet a károkat, a bevételkieséseket kompenzálni, viszont a döntéshozók a támogatással jelzik a lakosságnak is, hogy számukra fontos a méhészeti tevékenység. Mi kétszázegy családra kérelmeztük az ezer-ezer forintot. De arra biztatom a méhésztársakat, hogy aki csak teheti, „pályázzon” erre a központi segítségre.