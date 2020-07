Komárom-Esztergom megyében segíts a járvány után is az agrárkamara

Koronavírus-járvány, alatta hosszú-hosszú aszályos hetek, majd felhőszakadások sora. A mezőgazdaságban az idei év eddig az átlagosnál is több próba elé állította a gazdákat, az őstermelőket. Dr. Balogh Zoltánnal, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezetének elnökével beszélgettünk.

Kiemelt figyelmet fordít a NAK megyei szervezete arra, hogyan és mivel tudná segíteni tagjait. Ez volt a célja az Agrárkoordinációs Munkacsoport megalakításának, támogatva a gazdálkodók, az élelmiszer-előállítók és feldolgozók, valamint az őket kiszolgáló beszállítók, szolgáltatók és a kereskedelem közötti operatív együttműködést. – Március végétől hetente megbeszéljük a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart érintő történéseket – mondja dr. Balogh Zoltán.

– Partnerünk a kezdetektől, immár három hónapja a megyei önkormányzat és a megyei kormányhivatal is, köszönet érte Popovics György elnöknek és dr. Kancz Csaba kormánymegbízottnak: delegáltak egy-egy aktív szakembert. A NAK segíteni kíván annak biztosításában, hogy csaknem 400 ezer tagjának az esetlegesen felmerülő problémáira minél gyorsabban megoldások szülessenek mind helyi, mind országos szinten. A munkacsoport begyűjti és megtárgyalja a tagságtól beérkező észrevételeket, és javaslatokat fogalmaz meg. Felméri az emberi erőforrás, alapanyag, valamint az erő- és munkagépigényeket. Nyomon követi a piaci folyamatokat, felméri az esetleges beszerzési és értékesítési problémákat, lehetőségeket. Megtudtuk, hogy a kamara segítségével egy honlapon keresztül is működött a kapcsolat a megyei termelők és a kereskedők között, mely a helyi termékek, helyben való értékesítéséhez is igen jelentősen hozzájárult.

– Megyénkben 16 helyi termelői és hagyományos piac működik, tizenkét településen: Ács, Bábolna, Esztergom, Kisbér, Komárom, Nagyigmánd, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata, Tatabánya, Tát, Tokodaltáró – sorolja az elnök. – A COVID–19-veszélyhelyzet kezdetén a 16 helyi piacból nyolc bezárt, jelenleg egy kivételével az összes piac nyitva tart.

Végül a szeszélyes időjáráshoz kapcsolódó összefoglalót kaptunk. A tavaszi aszály főleg a gabonaféléket viselte meg. A csapadékhiány miatt a búza, árpa és repce esetében egyaránt gyenge terméshozammal számolunk. Az utólag lehullott nagy mennyiségű csapadék a gabonaféléknek érdemben már nem sokat használ, maximum a szemtelítődést segíti.