Komárom-Esztergom megyében most nehezebb ingatlant vásárolni

Bekeményítettek a bankok a veszélyhelyzet után. Ha valaki most akar ingatlant vásárolni, váratlan meglepetések érhetik. Nagyobb önerőt, stabil munkahelyet várnak el a bankok az ügyfelektől.

Bár a veszélyhelyzet után csökkentek az ingatlanárak, mégsem egyszerűbb a vásárlás. Komoly meglepetések érhetik azt, aki a kiszemelt lakás vételárát hitellel szeretné kipótolni. Szabóné Rozsnyay Gabriella, a tatabányai Atlasz hitel és ingatlaniroda felsőfokú ingatlanvagyon-értékelője és független hitelközvetítője elmondta, hogy a jelenlegi helyzet főleg a befektetőknek kedvez.

– Az ingatlanárak csökkenését a befektetők tudják kihasználni, akik vagy a vételár teljes összegét, vagy nagy mértékét készpénzből tudják kifizetni. Akinek már hitelt kell igényelnie a vásárláshoz, nehezebb dolga van – kezdte a GV Hitelközpont szakembere, aki kiemelte, hogy a bankok bizonyos szakmákat kockázatosnak tekintenek, így ezekre nem, vagy csak kisebb mértékben hiteleznek.

– A megyében sok az ipari parki munkás, az ingatlanügyletek nagy százalékát is ők bonyolították. Most azonban őket is meglepetés érheti. Azok a kis- vagy nagyvállalatoknak a munkavállalói, akik igénybe vették az állami bértámogatást, kevésbé hitelképesek. Ők ugyanis csak a munkabérük mintegy 70 százalékát kapják a munkaadójuktól, a többit az állam egészíti ki nekik. A bankok azonban utóbbit nem veszik figyelembe, és sokszor ez a 40-70 ezer forint az, ami hiányzik a pozitív bírálathoz – magyarázta a hitelközvetítő, aki hozzátette, hogy a turizmusban, idegenforgalomban dolgozók sincsenek jó helyzetben.

– Sokuk elvesztette a munkáját a veszélyhelyzet alatt, vagy fizetés nélküli szabadságra kellett mennie. Nekik az elmúlt hónapokban nem volt jövedelmük. A bankok pedig mindig három hónapra visszamenőleg nézik a béreket. Így nekik most legalább három hónapot várniuk kell, hogy a bankok számára újból hitelképesek legyenek – figyelmeztetett Gabriella, hozzátéve, hogy azok sem jártak jól, akiknek megmaradt a munkája.

– Alapesetben a munkabérek 50 százalékáig hitelképes valaki, ez azt jelenti, hogy a havi törlesztője nem lehet több a jövedelmének a felénél. Azonban, ha valakinek a munkáját a bankok kockázatosnak minősítik, rosszabb hitelminősítést kaphat. Például ha egy idegenforgalomban dolgozónak megmaradt a munkája és hitelt szeretne felvenni, valószínűleg a bank a jövedelmének kisebb arányában fogja megítélni a felvehető összeget – árulta el a szakértő.