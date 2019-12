Tatabányai cégek is bevezették a kismamaműszakot

Kisgyermekes szülőként visszatérni a munka világába nem egyszerű feladat. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint nőtt a részmunkaidőben dolgozó nők száma hazánkban. Míg 2000-ben csupán 89 ezren dolgoztak napi 8 óránál kevesebbet, addig 2018-ban már 139 ezren. A szakértők szerint ez főleg a munkahelyek egyre nagyobb rugalmasságának köszönhető. Szerencsére egyre több a családbarát munkahely, ahol kifejezett „kismama műszakkal”, vagy részmunkaidővel segítik a munkába visszatérőket.

Juhász Csongor, a régió piacvezető HR-szolgáltatója, a Prohuman ügyvezető igazgatója szerint a jelenlegi feszes munkaerőpiaci helyzetben a kismamák bevonására, megtartására merőben új szemléletmódra van szükség, családbarát, mindkét szülőnek kedvező céges HR-politikára és támogató munkahelyi környezetre.

Komárom-Esztergom megyében több olyan cég is van, ahol külön kismamaműszakkal várják a munkába visszatérő anyukákat. A tatabányai AGC-ben hatórás munkaidőt is vállalhatnak az anyukák.

– Két éve vetettem fel a vezetőségnek, hogy a gyártósoron vezessünk be kismamaműszakot. Az óvodák, bölcsődék nyitvatartásához igazodó, fix, 8-tól 14 óráig tartó munkaidőt a hölgyekkel közösen találtuk ki. Az irodában dolgozó szülőknél könnyebb a helyzetünk, ők akár tömbösen is ledolgozhatják munkaidejüket. Vagyis egyik nap tovább marad, de másnap hamarabb elmegy – magyarázta Gíber Mihály, az AGC HR-igazgatója, aki számított arra, hogy a kismamaműszakban nagyobb lesz a hiányzások száma.

– A gyerekek betegségei miatt az anyukák kétszer annyit vannak távol, mint a normál munkarendű dolgozóink. Azonban emellett sokkal lojálisabbak és megbízhatóbbak is. Közülük sokkal kevesebben mennek át máshova dolgozni – szögezte le a szakember.

A Grundfosnál már munkába álláskor biztosítják a hölgyeket, hogy babavárás után is visszavárják őket.

– Fontos, hogy a gyártósoron dolgozó kismama is el merje mondani, hogy babát vár. Így van lehetőségünk megbeszélni, hogy meddig szeretne még dolgozni, milyen munkarendben, illetve meg tudjuk vizsgálni, hogy az adott munka nem veszélyes-e számára – magyarázta Takács Ágnes, a cég CSR-koordinátora, akitől megtudtuk, hogy a babákkal otthon levő anyukákkal is rendszeres a kapcsolatuk, így nem maradnak le semmilyen fontosabb hírről vagy eseményről. Mikor pedig az anyuka vagy apuka úgy dönt, visszatér dolgozni, van lehetősége az eddigiektől eltérő munkaidő-beosztásra.

– Az irodában dolgozók esetében több lehetőségünk van a rugalmasságra. Így akár 4, 6 vagy 7 + 1 órában is dolgozhatnak és van mód az otthoni munkavégzésre is. A gyártósoron lévő kisgyermekes, visszatérő anyukáknak más megoldásaink vannak. Ők vállalhatnak 4 órát 6-tól 10-ig, vagy 10-től 14-ig, illetve lehetőség van arra, hogy egy fix, 8-tól 16 óráig tartó műszakot vigyenek – árulta el a szakember.