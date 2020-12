Jutalom és leállás: így pihenik ki 2020 kihívásait a megye nagy gyárai

December második fele a munka mellett, illetve utána legtöbb cégnél a jutalmakról, az ajándékozásról és nem utolsó sorban a jól megérdemelt téli szünetről szól. Így van ez a Magyar Suzuki, az Otto Fuchs Hungary Kft. és a Bridgestone Tatabánya gyáraiban is.

Az esztergomi Suzukiban fejlesztenek

– Mint eddig minden évben, most is a két ünnep között van a karácsonyi leállás – mondja Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője. – Ezt az időszakot használjuk ki a termelésben is a szükséges, általános karbantartások elvégzésére. Folytatódnak hegesztőüzemi fejlesztéseink. December 23-a és január 4-e között tehát a mindennapi folyamatokhoz szükséges sori módosításokat a modellek gyártásának elvárásaihoz igazítjuk.

Megtudtuk azt is, hogy a Magyar Suzuki Zrt. a vírushelyzet és a tavaszi hathetes leállás ellenére is folyamatosan biztosította a bérek kifizetését a munkatársak számára.

– Év elején tájékoztattuk a dolgozóinkat, hogy a kialakult járványügyi és gazdasági helyzet ellenére, az Üzemi Tanáccsal történt egyeztetésnek megfelelően 2020-ban három alkalommal is sort kerítünk bónusz kifizetésére – tette hozzá a kommunikációs vezető. – Ennek megfelelően a június és szeptember közötti hónapokban fél havi munkabérnek, decemberben pedig a jelenlét és a teljesítmény alapján egy havi munkabérnek megfelelő év végi bónusz juttatásban részesültek vállalatunk munkatársai. A járványhelyzetre tekintettel az egészség megőrzése érdekében immunerősítő csomaggal is támogattuk kollégáinkat.

Nagyobb prémiumot ad dolgozóinak a tatabányai gyár

A keréktárcsákat készítő tatabányai Otto Fuchs Hungary Kft.-nél december 24-én reggel állt le a gyártás, majd január elején indul újra a munka. A két ünnep között sort kerítenek a kevés dolgozót érintő legfontosabb karbantartásokra.

– Remélem, kipiheni magát mindenki, nagy volt a terhelés az őszi hónapokban – mondta Menyhárt Tibor gazdasági vezető. – Köszönet jár a munkájukért és e mellé valamivel nagyobb összeg, mint az előző években. Bízom abban is, hogy mindenki egészségesen tér majd vissza a gyárba 2021-ben. Fontosnak tartom, hogy nincsen tudomásunk olyan kollégáról, aki a munkahelyen kapta volna el a fertőzést. Mindent megteszünk a továbbiakban, hogy ez így maradjon, ügyelünk a szigorú szabályok betartására, például a maszk állandó viselésére. Hónapról hónapra tervezünk, pillanatnyilag azt tartom valószínűnek, hogy jövőre elérjük a 2019-es darabszámot.

Fotó: Magyar Suzuki

Szünet a Bridgestone gyárában is

Ahogyan az lenni szokott a korábbi években, most sem lesz termelés a Bridgestone gyárában az ünnepek alatt és között. A termelés 2021 legelején indul újra a Tatabánya-Környe Ipari Parkban, a gumiabroncsgyárban. A vállalatnál a jutalmazási rendszer nem kötődik az ünnepekhez, a termelésben dolgozók bónuszát a Bridgestone havonta fizeti.

Az idei évben a járványhelyzetre tekintettel nem tartanak évzáró, illetve évindító ünnepi rendezvényt a kollégáknak, helyette ajándékkosárral kívánnak békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet minden munkavállalónak.