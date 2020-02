3000 vállalkozás fizetett iparűzési adót 2019-ben Tatán

A helyi iparűzési adó minden város büdzséjének kialakításakor komoly súllyal esik latba. Tatán például az elmúlt esztendőben mintegy háromezer vállalkozás fizette be adóforintjait, ezzel is hozzájárulva a város működtetéséhez, kisebb mértékben pedig a fejlesztésekhez is.

A hagyományoknak megfelelően pénteken ismét a Kiss Hotel adott otthont annak az ünnepi rendezvénynek, amelyen a város vezetése az adott évben a legnagyobb adófizetőit köszöntötte, illetve látta vendégül. A házigazdák nevében Michl József polgármester üdvözölte a megjelenteket, köztük dr. Ponevács-Pana Petrát, a befektetésekért felelős helyettes államtitkárt, Bencsik Jánost, a Tatai-medence országgyűlési képviselőjét, dr. Kancz Csaba kormánymegbízottat és Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés elnökét. Szép gesztus volt a városvezetés részéről, hogy mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat is köszöntöttek, illetve oklevéllel jutalmazták vezető képviselőiket. A mikrovállalkozás kategóriában oklevelet vehetett át az Agrotata Kft. képviseletében Horváth Márton. A kisvállalkozások közül elismerésben részesült a FIWI-HŰT Vadfeldolgozó és Kereskedelmi Kft., akit Boros Melinda képviselt. A közepes cégek sorából az OMS Környezetvédelmi Kft.-t díjazták, az oklevelet a társaság ügyvezetője, Sárosi András vehetett át. Ez a fajta „besorolás” azonban senkit se tévesszen meg, mert ez csupán az alkalmazotti létszámra utal, azaz csak ilyen szempontból kicsik. Egyébként ezek a vállalkozások ugyanis rendkívül eredményesek, jelentős az árbevételük. További részletek a 24 Óra február 8-i számában.