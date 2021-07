Eladó egy, a Szép Házakban is megjelent, elegáns komáromi ingatlan!

A 257 négyzetméteres luxus épület olyan hosszú, részletes leírással került ki az ingatlanbazar.hu oldalára, amely akár kellemes délutáni olvasmánynak is megfelel. Képek és érzékletes leírások egy kuriózum számba menő, eladó házról!

“MEGLÁTNI ÉS MEGSZERETNI…….. Előfordult már Önnel is, hogy egy lakberendezési újságban meglátott otthonba szívesen beköltözött volna? Most akár megteheti! Komárom pár éve kialakult villanegyedében eladó ugyanis ez az egyedülálló paraméterekkel bíró nagycsaládosoknak is alkalmas (2017-ben a Szép Házak magazinjában is bemutatott) családi ház!!!! A luxus igényeket is kielégítő ház 2012-ben kapta meg mostani arculatát, mely alkalmával a modern ,fiatalos stílust célozták meg, tágas terekkel,mely lehetőségek tárházát kínálják a benne lakóknak.

Már az utcába beérve különös jó érzés tölti el az odaérkezőket…Csend, nyugalom,patakpart, szellős utcakép…. Majd megpillantva a hatalmas saroktelekre épült letisztult épületet, érezhetjük, hogy nem akármilyen ingatlanba érkeztünk: a több mint 2000 nm-es saroktelek, kertész által komponált és karbantartott, mely minden évszakban színt visz az elegáns modern villa épületnek.[…]”

