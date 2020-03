Így hat a koronavírus a megyei építkezésekre: a vis maior helyzetben kitolódnak a határidők

A koronavírus az építőipart és az ingatlanfejlesztőket is kihívások elé állítja. A szektorban meglévő kapacitáshiányt és a teljesítési határidők elhúzódását tovább növeli majd a járvány terjedése, újabb problémák sorával szembesülnek a megrendelők és a kivitelezők egyaránt.

Megyénkben a folyamatban lévő beruházások – csarnok – és útépítések, intézmények felújítása és még sorolhatnánk – nagyságrendje összességében meghaladja a 100 milliárd forintot. Mi lesz ezeknek a sorsa a következő hónapok során? Biztos válasz nincs, de a határ­idők elhúzódása valószínű. A portfolio.hu egy ügyvédi irodát kérdezett a lehetséges hátráltató körülményekről.

Egyre halmozódnak a gondok

– Több projekten is dolgozunk egyszerre, a legjobb tudásunk szerint – mondja Száfián István, a tatabányai Száfián és Társa Kft. ügyvezető igazgatója. – A szaktudás mostanában kevés, az utóbbi napokban halmozódnak a gondjaink. És egy friss példa: a múlt hét végén öt székely kollégám – stabil tagjai a csapatomnak – bejelentette, hogy egy időre hazautazik Erdélybe. Fontosnak tartom, hogy a következő időszakban senkit nem küldünk el, senkinek nem engedjük el a kezét.

A válasz szerint a nagyberuházásokkal kapcsolatos projektek azért lehetnek különösen problémásak, mert jelentős létszámú munkaerőt foglalkoztatnak, illetve a kivitelezéshez számos esetben külföldről behozott építőanyagokat, eszközöket használnak fel.

A koronavírus-krí­zis azonban akár olyan helyzetet is eredményezhet, ami vis maiornak tekinthető, így az érintett vállalkozások erre hivatkozva mentesülhetnek a határidők teljesítése alól. Mind a megrendelő, mind a kivitelező számára jelentős kockázat lehet, ha a járvány és a kormányzati válaszlépések miatt az építési projektet fel kell függeszteni vagy a vállalt ütemezés szerint nem tudják befejezni.

Építés-szerelési szerződés esetén a kivitelezőnek kötelezettsége a határidőben történő, a terveknek megfelelő felépítés. Szerződésszegést követ el, amennyiben ezt nem tudja teljesíteni. Vis maior esetén ugyanakkor mentesülhet a felelősség alól. A vis maior olyan kivételes esemény, körülmény, amely a szerződő felek akaratától független, bekövetkezésének elhárítására a felek a szerződés megkötését megelőzően nem készülhettek fel, bekövetkezése egyik félnek sem tulajdonítható.

Az ügyvédi iroda szerint vis maiorra akár a szerződésekben is példaként szokták felhozni a járványos megbetegedéseket is. Így az a kivitelező, aki a járvány miatt az építkezést nem tudja a vállalt határidőben teljesíteni, adott esetben kellő alappal hivatkozhat vis maior eseményre. A legfontosabb következménye, hogy a szerződésszegő fél mentesülhet a következmények alól, illetve akár mentesülhet a vis maior idejére-tartamára a szerződéses kötelezettségei teljesítése alól is.

Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy a kivitelezőnek nemcsak kötbért nem kellene fizetnie, hanem a vis maior és az amiatt fennálló akadályoztatása tényleges időtartamával a teljesítési határideje is meghosszabbodhatna.