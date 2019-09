Ígéretesnek ítélik a gazdák a szőlőtermést

Dunaszentmiklós a fekvéséből, mikroklímájából adódóan is, termőhelyként a Neszmélyi borvidék egyik ékköve. A szüret a környéken már augusztus huszadika előtt megkezdődött, s gyakorlatilag azóta is tart.

A Kukorica földek nevű területen, a Kősziklás dűlő szomszédságában szőlőkombájn falta a fürtöket. A Chardonnay-szemek egymás után adják meg magukat. Ezzel a háromhektáros területtel ripsz-ropsz végeznek a Kősziklás borászatnál szüretelők.

– Ezt a szőlők értékesítésre szánjuk – jegyezte meg Emmer Szabolcs, a nevével és Béger Ákos nevével fémjelzett pincészet egyik vezetője. – Az elmúlt években már hozzászoktunk az augusztus közepe körüli kezdéshez, most ennél egy kicsit később kezdtük leszedni az Irsai Olivér nálunk legkorábbi fajtáját, ami azóta már az acéltartályokban „dolgozik”.

A négyhektárnyi Irsai ültetvény a megelőző esztendőkben hektáronként 100 mázsa fölötti hozamokat produkált. Ebben az évben a termésátlag 90 mázsa volt.

– Az Irsai betakarítása után az is lemérhető, hogy nagyjából milyen lesz a többi fajta termése – emelte ki a szakember. – „Szelíden” fogalmazva ígéretes. Jó a zamata, a savak is jól megmaradtak a feldolgozás során. Úgy tűnik, hogy a kisebb mennyiséget, ami elsősorban a tavaszi cserebogár-invázió következménye, a jobb minőséggel kompenzálta a szőlő. Bár tegyük hozzá, tavaly rekord hozamok születtek… Vízmosásos úton kaptatunk fel a Felső Markó dűlőbe. Itt az utolsó rizlingszilvánifürtöket szedik kézzel. Ottjártunkkor már a sorok végén tüsténkedett hét-nyolc szüretelő.

– Ez egy több mint negyvenéves ültetvény – mutatott körbe a kéthektárnyi területen házigazdánk. – Szívem szerint már kivágnám vagy legalább felújítanám. Tavaly telepítettünk is pinot noir-t, Rajnai rizlinget és Királyleánykát, idén pedig kékfrankost, furmintot és Hársleve­lűt. Összesen mintegy hat hektáron. Az ültetvények nagysága úgy 45 hektár, ebből az idén 18–20 hektár terméséből készítünk majd bort. Niklón, ahogy a helybeliek nevezik falujukat, október közepén, végén fejeződhet be a szüret. Jövő héten már a rozénak való pinot noir fürtöket gyűjtik be. A végére pedig a Rajnai rizling és a Juhfark marad.