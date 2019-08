Online bankolásról és befektetésekről tanultak az idősek

Nagy érdeklődés kísérte a nyugdíjasok pénzügyi tudatosságát erősítő, a Pénzügyminisztérium által támogatott előadássorozatot, amelyben a megyénkben élő idősek is részt vettek.

Több mint hatszáz nyugdíjas korú vett részt azon a 23 előadáson, amelyet a Nimbusz Fogyasztóvédelmi Egyesület (NIFE) szervezett a nyugdíjas korú fogyasztók pénzügyi tudatosságának fejlesztése céljából. A Pénzügyminisztérium pályázati támogatásával megvalósított előadássorozat fókuszában az állt, hogy csökkenjenek a programokon részt vevő szépkorúak technológiával szemben fennálló félelmei, illetve hogy sikerüljön elmozdítani őket a korszerű pénzügyi megoldások alkalmazása felé. A 23 előadás közül 21-et megyénkben tartottak az itt működő tatai, komáromi, dorogi és tatabányai nyugdíjasklubokkal történő együttműködés jegyében.

Megtudtuk azt is: a tematika négy fő részből állt: a pénzügyi, illetve biztosítási termékek megismertetése mellett részletesen kitért az internetes pénzügyi tranzakciók előnyeire és lehetséges problémáira, valamint bemutatta a panaszkezelés legfontosabb online és offline fórumait is. A projekt keretében a szervezők tájékoztató füzetet is készítettek.

A NIFE a program sikeres lebonyolítása érdekében csaknem félszáz nyugdíjasklubot vont be a szervezésbe. A rendezvények hallgatósága a tapasztalatok alapján igen vegyes volt: egyaránt részt vettek rajtuk olyanok, akik saját vagy hozzátartozóik hitelszerződései miatt kerültek az elmúlt években nehéz helyzetbe, csakúgy, mint olyanok, akik megfelelő anyagi hátterük miatt személyesen érdeklődtek különféle befektetési, illetve befektetésekkel kombinált biztosítási lehetőségek iránt. A szervezők tájékoztató füzetet is készítettek.

(Főoldali kép: Shutterstock)