Húsz új munkahelyet teremtett a süttői Reneszánsz Zrt. nagyberuházása

Kétmilliárd forint értékű beruházás átadásával ünnepelte 70 éves jubileumát Süttőn a Reneszánsz Zrt.

Húsz új munkahelyet is jelent a Reneszánsz Zrt. azon új kőfaragó üzemcsarnoka, amelyet kétmilliárd forint értékű beruházással alakítottak ki. A csarnokot október 1-jén kedden avatták fel a vállalat alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében. Az új gépsorok hatékonysága több mint a kétszerese a korábban használtakhoz képest, ennek köszönhetően a burkolólap gyártási kapacitása az évi 25 ezerről 100 ezer négyzetméter fölé emelkedik.

Az üzem udvarán emelt hatalmas sátor színpadán álló mikrofonhoz elsőként Balogh Miklós lépett. A zrt. vezérigazgatója személyes élményeivel idézte a múltat. Ezt követően megtudtuk, a több évszázados múlttal rendelkező díszítőkőpiac az elmúlt évtizedekben évente átlagosan hat százalék körüli értékkel növekedett. A folyamatos bővülés egyik alapja a kő kitermeléséhez, a feldolgozásához használt technológia fejlődése. Ezzel jól lépést tud tartani a Reneszánsz Zrt.

A jövő Reneszánszát tények ismertetésével vázolta Balogh Attila vezérigazgató-helyettes. Köszöntőjében dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője arról is szólt, hogy Süttő a kőfaragásról híres, méltán elismert, de mindig kell lenni egy vezérhajónak. Ez most a Reneszánsz Zrt. Fontos a vállalat szerepe a környéken is, a sikeres vállalatfejlesztés versenyképes térséget tud generálni.

A születésnapját ünneplő vállalatot köszöntötte Gulyás Gergely is. A miniszterelnökséget vezető miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a zrt. eredményes működésének egyértelmű jele, hogy a születésnapon úgy ünnepelnek, hogy új csarnokot avatnak. Ez üzenet a jövőnek. A hazai építőipari bővülés versenyt eredményez. Ezen ipari szegmensben a mészkőiparban nagy távlatokban kell gondolkodni. Ezt teszi a Reneszánsz Zrt.

A forgatókönyvben nem szereplő meglepetésként, dr. Zoltay Ákos, a Magyar Bányászati Szövetség elnöke a Magyar Bányászatért emlékérmet adta át Balogh Miklósnak. Ezt követően a születésnapi ünnepség részvevői rövid gyárlátogatás keretében átsétáltak a digitálisan vezérelt kőfeldolgozó gépsorral felszerelt új csarnokba, ahol az indítógombot Gulyás Gergely nyomta meg.

