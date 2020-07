Hatmilliárd forint értékben fejlesztenek Komáromban

Dr. Molnár Attila polgármestere elmondta, hogy folyamatos fejlesztések és beruházások valósuljanak meg Komáromban, amik nemcsak új munkahelyeket teremtenek, hanem komoly helyi adóbevétel-növekedéssel is együtt járnak.

A dél-koreai tulajdonú JWH Kft. meghívására látogatást tett a cég ipari parki gyáregységében dr. Molnár Attila, a város polgármestere. A társaság vezetői arról adtak tájékoztatást, hogy ugyan a koronavírus-járvány hatása miatt náluk is volt érezhető visszaesés, de új üzleti partnereik többletmegrendelései miatt néhány hónapon belül több mint 6 milliárdos fejlesztést hajtanak végre komáromi székhelyükön – számoltak be a város hivatalos Facebook-oldalán.

A gazdasági társaság az elektromos akkumulátor üzletágában érdekelt, egy kiegészítőelemet gyártanak a komáromi egységükben.

Dr. Molnár Attila elmondta, hogy a világjárvány gazdasági hatásai is megmutatták, mennyire fontos az, hogy folyamatos fejlesztések és beruházások valósuljanak meg városban, hiszen ezek nemcsak új munkahelyeket teremtenek, hanem komoly helyi adóbevétel-növekedéssel is együtt járnak. Mint ismeretes, jelenleg a komáromi ipari parkban zajlik hazánk egyik legnagyobb zöldmezős beruházása, a szintén dél-koreai SK Innovation cégcsoport jóvoltából, amelynek összértéke meghaladja a 340 milliárd forintot.

A cég az elektromos autók akkumulátorellátását biztosítja majd, így elmondható, hogy Komárom az elektromosjármű-gyártás egyik fellegvára lesz, hiszen a kínai tulajdonú BYD is itt állítja elő elektromos autóbuszait. A polgármester szerint mindezek a munkahelyek megvédését, új munkahelyek teremtését és a város folyamatos fejlődésének lehetőségét jelentik majd. A város vezetője azt is mindig hangsúlyozza, fontosnak tartja a zöldgondolkodást, a járművezetés fenntartható jövőjét pedig az elektromos autókban látja. Ezért is helyeztek el a közelmúltban Komáromban két elektromos töltőállomást, amelynek bővítését is tervezik.