Hadisírokat gondoz és jótékonykodik is az elismert bakonyaljai szódás

Az Év Embere Kisalföldi Régió díj tulajdonosa, a 2018-as Év önkéntese díjjal kitüntetett hadisírgondozó és most a vállalkozása területén elért kiemelkedő eredményeiért a 2020–2021-es Év vállalkozója. Békási Imre több mint 30 éve vezeti családi szikvízpalackozó vállalkozását.

– 1948-ban anyai nagymamám, néhai Auer Józsefné nevére szikvízkészítési ipari engedélyt adott ki az akkori állam a hadiárvák megsegítése céljából. Nagyapám hadifogságban volt ezen idő alatt, így a mai Széchenyi utcában működött az üzem, melyet sógornője üzemeltetett. A vállalatunk 1953-ig működött, majd a Rákosi-korszak államosítási folyamatának áldozata lett. Közben teltek az évek, az egykori felszerelések, üvegek és fényképek a padláson porosodtak. Édesapám, Békási Imre 1988-ban alapította az üzemet – a hiteles bejegyzések szerint 1989. március elsejével indult útjára hivatalosan a Békási Szikvíz Üzem az én nevemmel. Ekkortól indítottuk el a szakmai munkát a nagyszüleim padlásán pihenő, régi szódásüvegeivel és egy koros réztartályos szaturálógéppel, mely egykoron Konth Oszkár gépgyárában készült 1932-ben – emlékezett vissza Békási Imre.

A családi vállalkozást öröklő vállalkozó elmondta: kezdetben magánembereknek árusították a palackozott szikvizet Kisbéren.

– A rendszerváltás időszakában kezdtük meg működésünket, így a vevőkört nagy mértékben szélesítették az egykori termelőszövetkezetek, termelőgyárak. Akkoriban még a hagyományos szikvizes üvegeket és alumíniumballonokat töltöttük. Szintén akkoriban beruháztunk egy Barkas tehergépkocsira is, amely megkönnyítette a szikvíz szállítását. Problémát jelentett, hogy az alapanyag, a szén-dioxid csak városokban volt elérhető, így heti szinten Győrbe jártunk, hogy beszerezzük. 23 évvel ezelőtt emellett ipari gáz forgalmazását is elindítottam a telephelyen, igény szerint a háztartási gázzal is tudunk szolgálni a vevőknek – mesélte a portéka bővüléséről.

„Régi vágású iparos vagyok”

Békási Imre sokéves munkájának elismeréseként a tatabányai Tulipános Házban nemrégiben a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezetétől az Év vállalkozója díjat vehette át. Mint portálunknak mondta, a kitüntetést felmenői és a saját munkája iránti hatalmas megtiszteltetésként értékeli.

– Harminchárom éve szolgálom a tisztes ipart, az őseim is ugyanezt tették. Régi vágású iparos vagyok, a nagyapám ipartestületi vendéglős volt, édesapám pedig egész életében kereskedő. A munkánk során tanúsított elhivatottságunkat az alábbi idézet fémjelzi legjobban, miszerint: „Az iparost nem képzi az állam, Isten adja a vért az örökös szolgálatra.”

– Végül a millenniumi években indult be az iparszerű termelés, új automata töltőgéppel, palackozógéppel egészültünk ki. Ekkortól törtek a piacra a PET-palackok, fokozatosan mi is áttértünk rájuk a hagyományos üveges szikvíz árusítása helyett. Több környező településre végeztünk napi szintű kiszállítást, így korszerűbb autókkal és négy munkatárssal is bővültünk – idézte fel.

A hosszú évek munkájának összegzéseként elmondta: időközben a vásárlói szokások megváltoztak, az ásványvízfogyasztás is átalakult. A nagyvállalatoknál megjelenő üdítőautomaták egyre kiszorították a szikvizes ballonokat. Jelenleg Békási Imre kisebb körzettel, de töretlen elhivatottsággal dolgozik, szolgáltatja a szódavizet megrendelőinek nap mint nap. Az üzem jövőjéről elárulta: vezetőként igyekszik előretekinteni.

– A régi viszonyok megváltoztak, csökkent a kereslet, így újabb célkitűzésekre, újabb fejlesztésekre van szükség, hogy a vásárlók igényeit a lehető leghatékonyabban elégítsük ki. A jövőben bővítjük az üzem profilját, a kínálatban megtalálható lesz majd a lúgos víz és az ioncserélt víz is.