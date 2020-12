Eladó telek vagy ház – pro és kontra

Az ingatlanpiac egyaránt bővelkedik eladó házakban és telkekben is. Leginkább árkategória és elképzelések kérdése, hogy melyik opciót választjuk. Az azonban, hogy melyiket érdemes, egy nagyon is jó felvetés. Inkább kész házba fektessük a pénzünket, vagy vágjunk bele az építkezésbe?

A lehetőségek időszaka

Az ingatlanok piaca az utóbbi időben erősen növekvő tendenciát mutatott, elsősorban a különböző igénybe vehető, kedvező kormányzati támogatásoknak és családbarát hiteleknek köszönhetően. Sokan vágtak bele a házépítésbe vagy épp vásárlásba. A képet némiképp átrajzolta a jelenleg is tomboló vírushelyzet, hiszen sokak megélhetése vált bizonytalanná, ám biztosak lehetünk benne, hogy a piac visszanyeri majd erejét.

Az, hogy valaki hogyan képzeli el a rövidebb/hosszabb távú jövőt ingatlan szempontjából rendkívül különböző lehet. Sokan nem szeretnének saját házat, vagy lakást, megelégednek egy bérleménnyel. Hosszabb távon ugyanakkor elmondható, hogy az ingatlanvásárlás – akár hitelből is –kifizetődőbb lehet. A másik fontos kérdés pedig az, hogy valaki megelégszik egy mások elképzelései és tervei alapján felhúzott házzal, vagy belevág a nagyobb vállalkozásba és házépítésbe kezd.

Ha utóbbi mellett dönt, országszerte eladó telkek bőséges kínálatával találkozhat. Ezek árfekvése sok tényezőtől függ, kezdve a helyszíntől és az azon belüli lokalizációval, egészen a mérettel és adottságokkal bezárólag. Érdemes azonban építkezésbe fogni, milyen érvek szólnak mellette és/vagy ellene? Lássunk néhány példát.

A készen kapottság dilemmája

Mielőtt az eladó telkek piacát kezdenénk vizslatni, érdemes egy pillantást vetnünk az eladó házakra is, hiszen szerencsés esetben akár az elképzeléseinknek tökéletesen megfelelő házba is belefuthatunk. Ha azonban őszinték akarunk lenni, be kell látnunk, hogy ennek valószínűsége igencsak csekély. Tény, ami tény, egy „készen kapott” ház esetén mentesülünk az építkezési munkák nyűgjei alól és akár azonnal költözhetünk is, ugyanakkor mégsem a saját elképzeléseink szerinti ingatlant kapunk.

Egy ház és környezete jól alakítható és formálható a saját ízlésünk szerint, ami azonban szintén idő- és pénzigényes folyamat, így pedig már közel sem biztos, hogy jobban járunk a házvásárlással. Ahogy a mondás is tartja, egy ház sosem lehet kész, ez pedig talán még fokozottabban igaz ezekre az esetekre. Arról nem is beszélve, hogy sajnos sok rejtett problémába is belefuthatunk, melyek a vásárláskor még fel sem tűntek.

Telekre épült otthon

Az eladó telkek között böngészve sokak számára elsőre talán meglepő lehet, hogy bizony, a telkeknek is megvan a maguk – nem is oly alacsony – vételára. Így ezzel mindenképpen számolnunk kell, ha építkezésbe kezdünk. A költségeinkhez azonban komoly hozzájárulást jelenthetnek az új házra felvehető, kedvező kondíciójú hitelek.

Kár lenne hazudni, egy ház felépítése hosszú és fárasztó folyamat, a jutalom azonban felbecsülhetetlen. Egy abszolút a saját elképzeléseink alapján, a saját ízlésünkre formált, nagybetűs Otthon, melyben évtizedekre tervezhetünk. A döntés természetesen a miénk, de a lehetőségek időszakát kár lenne kihasználatlanul hagyni.