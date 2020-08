A komáromi mezőgazdasági vállalatnál 12 milliárd forintos beruházással a világ egyik legkorszerűbb sertés- és szarvasmarhatelepét alakítja ki.

Ahogy arról beszámoltunk, augusztus 14-én pénteken jelentette be György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára, hogy a bajor tulajdonú Sano – Modern Takarmányozás Kft. megvásárolja a komáromi Solum Mezőgazdasági Zrt.-t. Most olvasóink is beleshetnek a telepre,ahol elképesztő fejlesztésre készülnek.

A Sano digitalizált, a mesterséges intelligenciára alapuló mintagazdaságokat alakít ki, a létesítmények működtetése érdekében pedig részt vesz a helyi szakképzésben, valamint kutatás-fejlesztési megállapodást köt a győri egyetemmel. A komáromi telep a Klapka György Termelőszövetkezet utódjaként alakult, 122 résztulajdonosa van, 155 embernek biztosít munkát. A társaság 1600 szarvasmarhát tart, amelyből 770 tejelő tehén. Évente 7 millió liter tejet értékesítenek.