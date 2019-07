Így dolgoznak a diákok a nagyobb cégeknél

Nyáron, főleg a június második felétől augusztus 20-áig tartó főszezonban átalakul a gyárakban is a megszokott „menetrend.” A hogyanról – diákmunka, leállás, duális képzés – kérdeztük az esztergomi Magyar Suzuki Zrt.-t és a tatabányai Grundfost.

Az esztergomi székhelyű Magyar Suzuki Zrt. ebben az évben is meghirdette a már évek óta népszerű nyári eseményét, a Dolgozók Gyermekei Programját. Ez a lehetőség a vállalatnál dolgozó munkatársak 16 éven felüli gyermekeinek nyújt kiváló alkalmat a szünet egy részének hasznos eltöltésére.

Idén 23 lelkes fiatal kezdte meg a 4-5 hetes munkavégzését. Jó alkalom ez arra, hogy betekintést nyerjenek az autógyártás folyamataiba, próbára tegyék magukat az új kihívások, feladatok megoldásában. A cég kiemelt projektként kezeli ezt a programot, melynek keretén belül gyárlátogatást, mentortámogatást is biztosít az ott dolgozó munkatársak gyermekeinek, hogy olyan tapasztalatokat szerezhessenek a munka világából, amely a pályaválasztásukban is segítséget jelenthet.

Ezen felül hat tanuló tölti a vállalatnál négyhetes kötelező gyakorlatát, akik a hegesztő- és festőüzemben a PLC-programozásban mélyedhetnek el, a területeken dolgozó tapasztalt mérnök kollégák segítségével. A Magyar Suzuki Zrt. évek óta jó kapcsolatot ápol több budapesti egyetemmel és főiskolával, így ebben az évben is több mint húsz gyakornokot fogadott műszaki és gazdasági területeken egyaránt. A vállalat idén is betervezte a nyári gyárleállást, így augusztus hónapban dolgozói több mint két hétig pihenhetnek.

A Tatabánya-Környe Ipari Parkban és Székesfehérváron is vannak gyárai a Grundfosnak. Nyári leállás, mint minden évben, az idén is lesz náluk. Ez egy összefüggő kéthetes időszakot jelent, amikor a dolgozók kipihenhetik fáradalmaikat, feltöltődhetnek. Amennyiben a megrendelések indokolttá teszik, néhány soron csökkentett kapacitással, de működnek. Természetesen az ott dolgozó kollégák is ki tudják majd venni a szabadságot. A Grundfos több cégtől eltérően sem a nyári időszakra, sem máskor nem alkalmaz kölcsönzött munkaerőt.

Ügyintézőjelöltek a Trans-Spednél

– Huszonöt logisztikai és szállítmányozási ügyintéző van nálunk nyári gyakorlaton – mondta Bátki Sándor, a Trans-Sped Csoport operatív ügyvezető-helyettese. – Többen közülük Tatán, Tatabányán és Környén ismerkednek a munka világával. Érdemes már év elején jelentkezni. Akik maradnak egész nyárra, azokat diákmunka kereteiben foglalkoztatjuk tovább. Leállást nem tervezünk, ütemezetten adjuk ki a szabadságokat. Kölcsönzött munkaerő nincs, az állandó státuszosok el tudnak látni minden feladatot.

Amióta a duális képzésben részt vesz a cég, igyekszik erre a képzési formára fektetni a hangsúlyt, ezért a nyári diákmunkát néhány éve már csak rájuk korlátozzák, vagyis csak olyan fiatalok vannak a szivattyúgyártó cégnél, akik a duális képzés keretében nyári gyakorlatukat töltik. A beosztásnál törekednek arra, hogy valós gyári környezetben szerezzenek munkavállalói tapasztalatot, tanulmányaikhoz igazodva találkozzanak olyan munkafolyamatokkal, amelyekről idáig csak hallottak. Több mint 100 diáknak tudnak lehetőséget adni két telephelyükön, két turnusban. A négy legnépszerűbb szakma: gépészet (28 diák), gépi forgácsoló (26), logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (16), ipari gépész (13). Felsőfokú duális képzésben részt vevő diákból ebben az évben öten vannak, néhányan pedig a mérnökségeken töltik felsőfokú szakmai gyakorlatukat.