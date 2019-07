„Az ember az első” – családbarát díjjal ismerték el a Bridgestone-t

A tatabányai Bridgestone annyi lehetőséget és segítséget kínál munkavállalóinak, hogy kiérdemelte a Családbarát Munkahely címet.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Családbarát Munkahely Pályázat díjazottjai közé került a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., így egy éven keresztül büszkén viselheti a Családbarát Munkahely címet. Az elismerést Topolcsik Melinda, a vállalat ügyvezető igazgatója vette át Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkártól a csütörtöki díjátadón.

A Bridgestone családbarát intézkedései között kiemelt szerepet kapott a munka-magánélet egyensúlyának szerepe, a dolgozói és családi egészségtudatosság fejlesztése, a rekreációs programok, valamint a gyermeknevelést segítő intézkedések.

– Rendkívül komoly elismerése ez a munkánknak, amire nagyon büszkék vagyunk. Habár a digitalizáció és az Ipar 4.0 megoldások nélkülözhetetlenek versenyképességünk megőrzése érdekében, az 1200 főt foglalkoztató Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. számára továbbra is az ember az első – mondta Topolcsik Melinda ügyvezető igazgató.

– Hisszük, hogy az emberközpontú működés pont olyan fontos, mint a versenyképességet növelő technológiai fejlesztések. Úgy gondoljuk, hogy a következő pár évben azok a vállalatok lesznek a legsikeresebbek, akik a megfelelő anyagi megbecsülés mellett a munka-magánélet egyensúlyát biztosító és az egyén szakmai fejlődését támogató munkakörnyezetet képesek kínálni a munkatársaiknak, miközben segítik őket és családjukat egészségük megőrzésében, a gyermekvállalásban, valamint abban, hogy minőségi időt tudjanak tölteni egymással – tette hozzá.

Családi nap, nyári tábor, napközi

A szombaton megrendezésre kerülő családi napon a vállalat az eddigieknél is nagyobb figyelmet fog fordítani az egészségtudatosságra nevelő és edukációs elemekre. Szakemberek bevonásával szűrővizsgálatokat, vércukor- és vérnyomásmérést, testtömegindex-számítást végeznek majd, továbbá táplálkozási tanácsadást is biztosítanak a dolgozók és családtagjaik részére. Az abroncsgyár 2019 nyarán tematikus nyári tábort és óvodapedagógusok bevonásával pedig nyári napközit is szervez.

Gyermeknevelést és gyermekvállalást segítő intézkedések

Azon munkatársak számára, akiknek a munkaköre ezt lehetővé teszi, illetve a GYES-ről vagy GYED-ről visszaérkező kolléganők részére a Bridgestone rugalmas munkaidőt és otthoni munkavégzési lehetőséget biztosít, amely segíti őket szülői feladataik ellátásában. Emellett a várandós vagy szülési szabadságra készülő kismamák számára úgynevezett „kismama ajándékcsomagot” állít össze a babavárás első heteinek hasznos kellékeiből.

Rekreáció, sport, munkahelyi egészség és egészségtudatosság-fejlesztés

– Mivel a pályázat elkészítése során most először számoltuk meg, mondhatni még minket is meglepett, hogy összesen 20 különböző rekreációs- és sporttevékenységre igénybe vehető kedvezményt biztosítunk munkavállalóink és családjuk számára – mondta Király Ildikó, a Bridgestone HR Operációs Csoportvezetője, hozzátéve, hogy ezek között van fitneszterem-, szauna-, horgásztó- és gyógyfürdő jegykedvezmény, illetve -bérlet is, így mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet.

A Bridgestone mindemellett számos sporteseményt is támogat Komárom-Esztergom megyében, amelyekre a dolgozók ingyenes belépési és részvételi lehetőséget kapnak, ráadásul a versenyeken egy jól összeszokott céges csapat is indul.

A vállalat minden dolgozóra kiterjedő egészségbiztosítási szerződést is kötött, rendszeresen szervez különböző szűrővizsgálatokat, sőt szükség esetén a dolgozók térítésmentesen vehetnek igénybe számos orvosi ellátást.