Senkit nem küldött el és nem is fog a BorgWarner

A BorgWarner Oroszlány Kft. turbófeltöltőket készítő gyárában a március második felétől tartó mélyrepülés után május közepétől lassan, de biztosan megkezdődik az emelkedés. Dr. Karaszek Szabolcs HR-igazgatóval beszélgettünk a biztos pontokról és a gyakori változásokról.

Áprilisban 80 százalékkal csökkent a BorgWarnernél megrendelésállomány, a járványhelyzet miatti krízis után május már valamivel jobb lesz, és talán a június is további növekedést hozhat, tudtuk meg a HR-igazgatótól. Hozzátette, hogy befolyásolja a helyzetet az autógyárak várható nyári leállása és a kereslet a gépkocsik iránt.

– Egyeztettünk a dolgozókkal, és megállapodtunk, hogy kölcsönös biztonságot ad a korábban kihirdetett 24 havi munkaidőkeret. Emellett négynapos munkahétre térünk át, az állami bértámogatás igénylése mellett. A mostani kényszerű pihenőnapokat a jövő év végéig le kell dolgozni, akár hétvégéken is. Ezt a helyzetet csak közösen tudjuk megoldani a munkavállalóinkkal, és a mostani rugalmasabb vállalatvezetés számít majd rájuk akkor is, amikor a jövőben növekszik a gyártási kapacitás. Fontosnak tartjuk, hogy a BorgWarner az elmúlt hónapokban nem bocsátott el senkit, és nincsenek is erre vonatkozó terveink.

A munkavállalók biztonsága is szóba kerül. Márciustól kötelező az érintés nélküli lázmérés. Egy ponton lehet bejutni, majd kimenni a gyárból. Nem használják a közösségi helyiségeket, például az öltözőt. Gondosan ügyelnek a távolságtartásra.

– A veszélyhelyzetben a vezetőség számára a legfontosabb feladat volt, hogy megőrizzük a dolgozók egészségét és biztonságát, megelőzzük a vírus cégen belüli megjelenését. A termelésben dolgozó kollégákkal egyedi megállapodást kötöttünk, és a fizetésük jelentős részének megtartása mellett otthon maradhattak, részben szabadság kivételével, részben a munkaidőkeret terhére, míg a szellemi állományhoz tartozóak számára otthoni munkavégzést írtunk elő.

– Mindezek mellett a jövőbe tekintünk, és bár a szériagyártás visszaesett, az új projektek mintagyártása jelentősen megnövekedett. Az év elején európai központtá váltunk egy kulcsfontosságú alkatrész gyártásában, termelésének felfutása a járványhelyzet ellenére sem állt meg. Ez biztonságérzetet adhat a dolgozóinknak.

– A járvány miatti megváltozott helyzet, a csökkentett üzemmód nem jelenti azt, hogy ilyenkor ne gondolnánk a jövőre – hangsúlyozza dr. Karaszek Szabolcs. – A vezetőség folyamatosan vizsgálja a munkahelyteremtésre vonatkozó állami pályázatokat.