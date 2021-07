Az új inkubátorház ipari tudáscentrumként erősíti Komárom gazdasági pozícióját

Elkészült az inkubátorház Komáromban, amely az ipari parkba betelepülő cégeknek biztosít háttér-infrastruktúrát.

A szerdai átadón dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, a létesítmény nem csupán a cégeknek nyújt majd segítséget, hanem egyfajta vállalkozásfejlesztési centrumként is működik majd a jövőben.

– Jelenleg is igen élénk érdeklődés mutatkozik a ház iránt, mely reméljük, a jövőben csak fokozódni fog – mondta a város vezetője. – Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy megteljen innovációval, mert az azt jelenti, hogy Komárom vonzó és egyre vonzóbb a gazdasági társaságok számára. Az új cégek megjelenése, az itt lévők fejlesztése pedig nem csupán adóbevételt jelent a városnak. Azt is jelenti, hogy a komáromiak számára kialakított kedvezményrendszer, valamint a helyben zajló gazdasági fejlesztések fenntartása hosszú távon is biztosított.

Hangoztatta, az inkubátorház valószínűleg a Vállalkozásfejlesztési Központ nevet viseli majd. Czita János alpolgármester arra tért ki, az inkubátorház megépítését lehetővé tevő pályázatnak köszönhetően az ipari park csapadékvíz-elvezetését is sikerült megoldaniuk.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő kiemelte, az inkubátorháznak köszönhetően számos szakképzési, pályaorientációs fórum is megvalósulhat a komáromi ipari parkban, továbbá az építményben található digitális tanterem is fontos tényező lehet akár kezdő vállalkozások számára is.

– A korszerű, széles szolgáltatás-portfólióval rendelkező inkubátorház küldetése, hogy a jövőben ipari tudáscentrumként erősítse Komárom gazdasági, társadalmi pozícióit – mondta a képviselő. – Célja nem csupán betelepülni kívánó gazdasági társaságok infrastrukturális támogatása, de kapcsolódó szellemi műhelyek kialakítása is. Az itt folyó magas szakmai színvonalú munka segítségével a jövőben olyan megoldások születhetnek, melyek gazdasági trendváltozás esetén is képesek alternatívát képezni a helyi és a térségbeli gazdaság számára.

A beszédeket követően Máté László egyházkerületi főjegy­ző és Bros Gergely plébános áldotta meg az inkubátorházat. Az esemény végén Czita János, Czunyiné dr. Bertalan Judit és dr. Molnár Attila vágták el a nemzeti színű szalagot.