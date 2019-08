Az őszi vetésű búzák javát már betakarították

Az aratást követő por, a pelyvafelhők és a zaj már elült, de ettől még korántsem csendes a határ. A gazdák már lélekben a kapások betakarítására készülnek.

Szűkebb hazánkban befejeződött mind a 20 500 hektáron a búza aratása. Nem véletlen, hogy az egerészölyvek kissé szomorkásan gubbasztanak a táblákat szegélyező egy-egy – leshelynek használt – magasabb akácon. Sőt, már a peckes léptű gólyák népét is egyre ritkábban látni, békára vadászni…

Apróbb búzaterületeken még előfordulhat, hogy lábon áll a kalászos, de csak ott, ahol bérmunkában végeztetik el a betakarítást.

Az idei búza minősége jónak mondható. A szemek sikértartalma meghaladja a 30 százalékot, miközben a fehérjéé 11–14 százalék között mozog. A hektolitertömege pedig 76–78 kiló körül alakul. Ám az aratás utolsó két hetében felütötte a fejét a fuzáriumos fertőzés, amely tételek 5–10 százalékát érintette.

Ennek ellenére a kenyérgabonánk kétharmada úgynevezett malmi minőségű. Megyénkben az őszi árpa került le leghamarabb a földekről, már június végén betakarították az egész területről, mind a 4700 hektárról. A termés is jónak mondható, a hektáronkénti hozamok 5 és 8 tonna között változtak. A repcét megfelelő olajtartalommal takarították be. A megyei termésátlag 2,8–3,8 tonna környéki. A magvak olajtartalma meghaladja a 46–47 százalékot.

A kapások közül a tengerin már mutatkoztak az aszály jelei. Így a csapadék utolsó pillanatban hullott, mivel a kultúra a nővirágzás stádiumában van. A termésbecslések 6–8 tonnás hektáronkénti hozamokat prognosztizálnak. Időközben a napraforgó is elvirágzott. Az előrejelzések szerint 2,5–3 tonna várható a szotyolából.

A másodvetések is zajlanak, illetve jórészt a szemek már magágyba is kerültek. Fontos, hogy a másodvetések tényleges vetési és beforgatási dátumát be kell jelenteni elektronikusan adatváltozásként a gazdáknak egységes kérelem felületén. Emellett a zöldítésben alkalmazott ökológiai jelentőségű másodvetéseket minimum 60 napig a területen kell hagyni és növényvédőszeres kezelést ezeken a táblákon nem lehet alkalmazni.