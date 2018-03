Az autóipar irányába halad a Sanmina

Tavaly ünnepelte 20. születésnapját a tatabányai székhelyű Sanmina-SCI Magyarország Kft. Dr. Hoffmann Károly ügyvezető igazgatóval arról beszélgettünk, hogy ebben az évben jelentős fejlesztések várhatóak, főként az autóipari megrendelések hatására.

– A megrendelőink továbbra is elsősorban a német, az olasz és a francia autógyárak közvetlen beszállítói – mondja dr. Hoffmann Károly. – A magyarországi Sanmina-gyárakban egyre nagyobb teret kapnak a gépkocsikhoz kapcsolódó megrendelések. Ezek egy része multimédiás információs készülék, aktív biztonsági rendszer, valamint központi vezérlő egység. Összeér nálunk a telekommunikáció és az autóipar. Ez azt jelenti, hogy a mikrohullámú berendezések elsősorban a mobilcellák közötti információátadásra használhatók, beleértve a mobilinternetet is.

A közeli jövőben alapvető lesz az autó-autó illetve az autó és a települési infrastruktúra közötti kommunikáció, ez nélkülözhetetlen az önvezető autók vezetéséhez. A Sanminánál arra készülnek, hogy a gyorsuló piaci igényekre megfelelően reagáljanak, a vevői igényeket, a növekvő minőségi elvárásokat figyelembe véve teljesítsék.

– Az SGS üzletágunk, a színéről elnevezett zöld gyárban, kiemelkedő évet zárt – folytatja az ügyvezető igazgató. – A kollégák itt eladás utáni szolgáltatásokkal foglalkoznak: nem csak javítással, hanem rendszerintegrációs feladatokkal és új telekommunikációs berendezések, vezérlőszekrények összeállításával is. Mivel a gépkocsikba beépülő szerkezetek bonyolultsága egyre nagyobb, az ár is emelkedik. Előbb-utóbb mindenki meggondolja a cserét, megjelenik az igény a javításra, felújításra.

A Sanmina célja, hogy magas teljesítményű szervezetté váljanak (HPO, High Performance Organization). Ennek érdekében meghatározták a kulcsfontosságú területeket. Nagyszabású oktatási folyamatot indítanak el, amihez lehetőség szerint igénybe vesznek pályázati forrásokat is. A szakemberek továbbképzése egyébként most is folyamatos, belső és külső oktatásban egyaránt. Szoros a kapcsolatuk az Edutus Főiskolával, ahol egy komplett Sanmina-tankör működik.

– Igyekszünk olyan légkört teremteni, hogy a munkatársak szívesen jöjjenek ide nap mint nap – hangsúlyozza dr. Hoffmann Károly. – A fizetés mellett gazdag a cafetéria kínálatunk. A közeljövőben újabb, a letelepedést különböző módokon segítő programok indulnak. A magyarországi átlagot meghaladó fizetésemelést tervezünk áprilistól. A foglalkoztatási helyzet sok fejtörést okoz, különösen megyénkben: kevés a jó szakember, ráadásul nagy a csábítás a többi munkáltató részéről. Ezért is fontos, hogy az új kollégák, akik távolabbról érkeznek, gyorsan be tudjanak illeszkedni, és hosszú távra tervezzék maradásukat.

Több nagy projekt előkészítése is folyik, a tervek szerint a következő másfél év során a termelés jelentősen bővül Tatabányán. Ehhez nagy értékű gépek vásárlására és bővítési beruházásokra lesz szükség. Kérték a kormány támogatását is, hiszen ahogyan tavaly százzal nőtt a dolgozók száma, a jövőben szintén új munkahelyek teremtése várható. A cég első számú vezetőjétől megtudtuk: a tárgyalások eredményéről hamarosan tájékoztathatjuk az olvasókat.