Az árpa még veri az őszi búzát

Elérkezett az aratási szezon. Jelenleg az árpa felülmúlja a búza termésátlagát. A gazdálkodók jobb hozamra számítottak.

Szűkebb hazánkban eddig az időjárás kedvezett az aratásnak. Az őszi árpa vágása után gyakorlatilag egy menetben folytatódott a repce és a búza betakarítása. Az őszi búza termésátlaga eddig alulmarad az árpával szemben, noha jobb hozamokra számítottak a gazdálkodók és a szalma mennyisége továbbra is kevesebb a megszokottnál.

Őszi árpát hektáronként átlag 5–8,6 tonnás terméssel takarították be. Az átlaghozamok a gyengébb területeken is elérték az 5–5,5 tonnát. A jobb talajokon viszont hektáronként 7–8 tonnát is begyűjtöttek. Az árpa fehérjetartalma 11 és 11,7 százalék között változott. A hektolitersúlya viszont 62–71 volt. Ennek a kalászosnak a felvásárlási ára jelenleg tonnánként 42–44 ezer forint.

A megye őszi búzatábláinak eddig a 15 százalékát vágták már le a kombájnok. Az eddig learatott területek hozama hektáronként 5–5,8 tonna között mozgott. Ellenben ennek jó része malmi minőségű. A malmi búzát tonnánként 52 ezer, az úgynevezett euró búzát 50 ezer forintért vásárolják fel. A takarmánybúza ára 48 ezer körül alakul. Több helyen a fenyércirok annyira elszaporodott, hogy még az is előfordulhat, desszikkálni kell a gabonát.

Az őszi káposztarepce termőterületének feléről már begyűjtötték a termést. Ezek azonban a gyengébb földrészletek, azaz nem csoda, hogy csak két és fél tonnás termésekről számolhatnak be a mezőgazdászok. A java még hátravan. Az olajos mag tonnánkénti ára 108 és 122 ezer forint között változik.